Минпромторг хочет ввести обязательную маркировку электронных сигарет с 1 апреля
Министерство промышленности и торговли РФ выступило с инициативой обязать маркировать электронные сигареты и аналогичные многоразовые электрические испарительные устройства, предназначенные для потребления никотинсодержащей продукции. Предполагается, что новые требования вступят в силу с 1 апреля 2026 г. Соответствующий проект документа размещен на сайте нормативных правовых актов.
Как следует из пояснительной записки, введение обязательной маркировки направлено на усиление государственного контроля за производством и оборотом данной категории товаров.
В июле правительство России в рамках эксперимента включило электронные сигареты в список продукции, которые подлежат маркировке.
28 ноября в Госдуме на межфракционное обсуждение внесли поправки, предусматривающие полный запрет продажи и оборота вейпов в стране. Законодательная инициатива также предполагает ужесточение ответственности за их незаконное распространение и вовлечение несовершеннолетних.
29 января на планерном заседании Совет Федерации одобрил закон об увеличении штрафов за продажу табака, вейпов и кальянов несовершеннолетним. Максимальный размер санкций составит до 2 млн руб.