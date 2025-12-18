Минпромторг хочет ввести обязательную маркировку электронных сигарет с 1 апреля

Министерство промышленности и торговли РФ выступило с инициативой обязать маркировать электронные сигареты и аналогичные многоразовые электрические испарительные устройства, предназначенные для потребления никотинсодержащей продукции. Предполагается, что новые требования вступят в силу с 1 апреля 2026 г. Соответствующий проект документа размещен на сайте нормативных правовых актов.