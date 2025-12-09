На основе данных системы маркировки начнут выписывать штрафы

На основе данных системы маркировки начнут выписывать штрафыВ первую очередь этот механизм привлечения к ответственности затронет продавцов сигарет и вейпов
Административные правонарушения с 1 марта 2026 г. начнут фиксировать в автоматическом режиме с помощью системы маркировки «Честный знак». Соответствующие поправки 8 декабря одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
За счет интеграции системы маркировки в практику привлечения к административной ответственности создается механизм, близкий к концепции «автоштрафов», пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Изменения, дополняющие Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ), разработал Роспотребнадзор. Документ согласован с Минфином, Федеральной налоговой службой, Минпромторгом, Минэкономразвития, Минцифры и другими профильными ведомствами.
В частности, в КоАП РФ предусматривается новая статья 15.12.2. Согласно ей, продавцам, не зарегистрированным в системе маркировки «Честный знак», грозит штраф в размере 50 000 руб., если через одну кассу в течение месяца ими продано более 10 единиц маркированных табачных изделий, никотиносодержащей продукции или устройств для ее потребления.
Законопроектом также предлагается внести поправки, позволяющие привлекать к административной ответственности юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые с нарушениями продают табачную и никотиносодержащую продукцию (должна маркироваться в обязательном порядке). Они будут оштрафованы, если не исполнят полученный через систему маркировки запрет на реализацию табачных изделий ниже максимальной розничной цены (МРЦ) и (или) никотиносодержащих изделий ниже минимальной цены.
Штраф в размере 5000 руб. будет наложен при продаже одной розничной точкой в обход запрета 100 изделий в течение дня. По мере возрастания числа проданных за день изделий будет расти и штраф: от 100 до 1000 изделий – 50 000 руб.; более 1000 изделий – 500 000 руб., следует из поправок. Аналогичные штрафы предусмотрены за продажу табачных изделий выше МРЦ в обход запрета.
За каждую проданную единицу товара с истекшим сроком годности ИП придется заплатить штраф в размере 10 000 руб., юрлицам – 20 000 руб. Постановления по делам об административных правонарушениях будут приходить в электронном формате через систему маркировки, следует из текста законопроекта.
В случае принятия закона ряд его положений начнет вступать в силу поэтапно. С 1 марта 2026 г. будет введена ответственность за продажу просроченных БАДов, пива, пивных и слабоалкогольных напитков, с 1 июля 2026 г. – за продажу всех просроченных маркируемых товаров.
Основная цель законопроекта – не просто ужесточение наказаний, а внедрение новой логики контроля, говорит Груздев. Инициатива, по его словам, переносит основную нагрузку с этапа «поиска и доказательства» на этап автоматической фиксации данных системой.
Данные поправки в первую очередь направлены на небольшие розничные магазины, киоски и ларьки, которые чаще всего принадлежат субъектам малого и среднего бизнеса, считает генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. «Их обороты ниже (чем у крупных сетей. – «Ведомости»), а убытки, связанные с необходимостью избавиться от просроченного товара, бьют по ним существенно сильнее, поэтому соблазн реализовать такой товар априори выше», – рассуждает она.
Несмотря на риски появления теневого сегмента рынка (за счет продаж посредниками просроченных товаров «мимо кассы»), по мнению Барабаш, предлагаемая мера своевременна и может показать свою эффективность.
«Для добросовестного бизнеса, уже работающего в правовом поле, риски не возрастают. Для теневого сегмента это создает серьезные операционные риски, потенциально изменяя баланс в пользу легального рынка», – считает Груздев.
«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой подтвердить одобрение проекта, а также в Центр развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак»).