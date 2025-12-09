На основе данных системы маркировки начнут выписывать штрафы

Законопроектом также предлагается внести поправки, позволяющие привлекать к административной ответственности юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые с нарушениями продают табачную и никотиносодержащую продукцию (должна маркироваться в обязательном порядке). Они будут оштрафованы, если не исполнят полученный через систему маркировки запрет на реализацию табачных изделий ниже максимальной розничной цены (МРЦ) и (или) никотиносодержащих изделий ниже минимальной цены.