Роспотребнадзор сообщил о блокировке 6 млн упаковок БАД после ввода маркировки

За 10 месяцев 2025 г. предотвращен оборот 27 млн упаковок нелегальных БАДов. Из них 13,8 млн продукции имели признаки фальсификата, почти 10 млн – контрафакта. В ведомстве отмечают, что динамика нарушений снижается: если в октябре 2024 г. фиксировалось 153 000 попыток продажи контрафакта, то в октябре 2025 г. – уже 30 000, то есть в пять раз меньше.