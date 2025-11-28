Газета
Роспотребнадзор сообщил о блокировке 6 млн упаковок БАД после ввода маркировки

Ведомости

С момента запуска обязательной цифровой маркировки БАД в России было заблокировано 6 млн упаковок продукции. Об этом сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, маркировка стала ключевым инструментом против недобросовестных продавцов. Так, в 2025 г. остановлен оборот 27 млн упаковок некачественной продукции. А за два года с момента внедрения маркировки Роспотребнадзор с помощью системы маркировки заблокировал 6 млн упаковок БАД, содержащих недопустимые компоненты.

За 10 месяцев 2025 г. предотвращен оборот 27 млн упаковок нелегальных БАДов. Из них 13,8 млн продукции имели признаки фальсификата, почти 10 млн – контрафакта. В ведомстве отмечают, что динамика нарушений снижается: если в октябре 2024 г. фиксировалось 153 000 попыток продажи контрафакта, то в октябре 2025 г. – уже 30 000, то есть в пять раз меньше.

17 ноября сообщалось, что по итогам года спрос на БАДы может вырасти на четверть – до 183,5 млрд руб. Аналитики связывали это с ростом цен и трендом на здоровый образ жизни.

