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Правительство внесло электронные сигареты в эксперимент по маркировке

Ведомости

Кабмин в рамках эксперимента внес электронные сигареты в перечень продукции, подлежащей маркировке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

По данным агентства, эксперимент начнется 14 июля и продлится до 28 февраля 2026 г.

В государственной системе «Честный знак» проводится добровольный эксперимент, позволяющий потребителям проверять подлинность товаров. Данный эксперимент ставит перед собой цель испытать технологии маркировки и отработку взаимодействия участников рынка с системой, а также предотвращение попадания контрафактной продукции на полки магазинов.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» 23 июня внесли в нижнюю палату парламента пакет законопроектов о введении запрета на продажу никотинсодержащей продукции и административной ответственности за оптовую и розничную реализацию вейпов, электронных сигарет. Документ предлагает изменения в ст. 14.53. Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Глава думской фракции Сергей Миронов уточнил, что, согласно проекту, штраф за продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции должен составить для физлиц – от 20 000 до 50 000 руб., для юрлиц – от 500 000 до 1 млн руб. За продажу такой продукции несовершеннолетним штрафы для физлиц составят от 300 000 до 500 000 руб., для юрлиц – от 1,5 млн до 2 млн руб.

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