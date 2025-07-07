Правительство внесло электронные сигареты в эксперимент по маркировке

Глава думской фракции Сергей Миронов уточнил, что, согласно проекту, штраф за продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции должен составить для физлиц – от 20 000 до 50 000 руб., для юрлиц – от 500 000 до 1 млн руб. За продажу такой продукции несовершеннолетним штрафы для физлиц составят от 300 000 до 500 000 руб., для юрлиц – от 1,5 млн до 2 млн руб.