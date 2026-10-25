Российские войска поразили корабль с грузом для украинской армии

25 октября российские военнослужащие поразили катер-носитель FPV-дронов в акватории Черного моря. Еще один безэкипажный катер был уничтожен экипажем истребителя Су-30СМ2. Кроме того, в районе Запорожья российские военнослужащие ударили по вантовому мосту.