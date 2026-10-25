Российские войска поразили корабль с грузом для украинской армии
Армия России продолжила наносить удары с помощью беспилотников по морским судам, задействованным в интересах Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ при переходе морем поразили сухогруз, доставлявший в порт «Одесса» грузы, предназначенные для обеспечения украинской армии.
Ночью армия России поразила логистический центр «Эпицентр» (хранилась продукция двойного назначения для ВСУ), распределительный центр, где хранились военные грузы, а также терминал «Васищево» (использовался для хранения военного имущества).
В ночь на 25 октября силы ПВО уничтожили 532 украинских беспилотника над территорией России.