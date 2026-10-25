В Белграде напали на мать экс-президента Сербии Вучича
В Белграде оппозиционно настроенные молодые люди напали на мать бывшего президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщила правящая Сербская прогрессивная партия (СПП).
«Группа молодых людей протестного политического толка толкнула Ангелину Вучич, начала кричать на нее и разорвала пакеты с продуктами, которые она несла с рынка. Подобное поведение является неприемлемым актом агрессии, унижения и запугивания, заслуживающим самого решительного осуждения», – говорится в заявлении партии (цитата по ТАСС).
СПП потребовала от компетентных органов «срочной и решительной реакции», а также начала всестороннего расследования. По данным партии, мать Вучича уже заявила о нападении в полицию.
27 сентября Вучич подал в отставку в преддверии досрочных парламентских выборов, на которых он будет баллотироваться на пост премьер-министра в качестве кандидата от СПП. Отставка пришлась на второй президентский срок Вучича. Согласно конституции страны, он больше не сможет баллотироваться в президенты.
7 октября экс-президент Сербии опубликовал предвыборный ролик, на котором он наклеил на свою одежду несколько оскорбительных надписей. Вучич отметил, что он годами «слушает оскорбления, ложь и угрозы».