В Белграде напали на мать экс-президента Сербии Вучича

27 сентября Вучич подал в отставку в преддверии досрочных парламентских выборов, на которых он будет баллотироваться на пост премьер-министра в качестве кандидата от СПП. Отставка пришлась на второй президентский срок Вучича. Согласно конституции страны, он больше не сможет баллотироваться в президенты.