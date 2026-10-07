Вучич выпустил предвыборный ролик в футболке с оскорблениями
Экс-президент Сербии Александр Вучич опубликовал в X предвыборный ролик в футболке с оскорбления в свой адрес.
Президент наклеил на свою одежду несколько оскорбительных надписей, среди которых были слова «агрессор», «сумасшедший», «предатель», «манипулятор» и др. Сами наклейки были стилизованы под пластыри. Он объяснил, что с такими обвинениями ему приходится сталкиваться в ходе политической деятельности.
«Годами слушаю оскорбления, ложь и угрозы. Некоторые слова наносят боль, некоторые оставляют след. Но они научили больше работать», – сказал он.
27 сентября Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии. Это произошло в преддверии досрочных парламентских выборов, которые он сам постановил провести. На них он будет баллотироваться в качестве кандидата от правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на пост премьер-министра.
Отставка пришлась на второй президентский срок Вучича. Согласно конституции, он больше не сможет баллотироваться в президенты. Сейчас обязанности главы государства исполняет Ана Брнабич – уходящий спикер парламента и высокопоставленный член СПП.