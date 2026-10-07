Вучич выпустил предвыборный ролик в футболке с оскорблениями

Президент наклеил на свою одежду несколько оскорбительных надписей, среди которых были слова «агрессор», «сумасшедший», «предатель», «манипулятор» и др. Сами наклейки были стилизованы под пластыри. Он объяснил, что с такими обвинениями ему приходится сталкиваться в ходе политической деятельности.