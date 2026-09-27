Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии

Вучич объявил об отставке с поста президента СербииОн может стать премьер-министром по итогам внеочередных парламентских выборов
Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку в преддверии досрочных парламентских выборов, на которых он будет баллотироваться в качестве кандидата от правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на пост премьер-министра. Об этом сообщает Euractiv.
Отставка пришлась на второй президентский срок Вучича. Согласно конституции страны, он больше не сможет баллотироваться в президенты. В качестве временного главы государства будет выступать Ана Брнабич – уходящий спикер парламента и высокопоставленный член СПП.
Вучич объявил о намерении уйти в отставку на митинге в Белграде в конце июня, но ждал три месяца, прежде чем формально сложить полномочия. По сербскому законодательству президентские выборы должны быть проведены в течение трех месяцев после отставки главы государства, что означает, что избиратели будут голосовать дважды: на досрочных парламентских выборах, назначенных на 25 октября, и на досрочных президентских выборах.
Перед подачей заявления об отставке Вучич выступил на государственном телеканале RTS, где заявил, что президентские выборы будут объявлены более чем через месяц после парламентского голосования. «Я призываю к полной сосредоточенности, абсолютной концентрации на парламентских выборах и на победе, потому что парламентские выборы определят путь Сербии», – сказал Вучич.
На выходных RTS пригласил на предвыборные дебаты Вучича и Илию Срдановича – лидера «Студенческого списка», движения, которое будет участвовать в парламентских выборах. Вучич принял приглашение, в то время как студенческое движение попросило RTS предоставить больше деталей о темах, формате, продолжительности и участниках дебатов, прежде чем решить, кто будет представлять список. Движение также призвало RTS обеспечить равное, справедливое и сбалансированное освещение участников кампании.
Социологические опросы показывают, что СПП и «Студенческий список» остаются двумя ведущими политическими силами страны. Однако разные исследования дают разные прогнозы о возможных победителях парламентских выборов. Вокруг президентских выборов также сохраняется неопределенность, отмечает издание, поскольку кандидаты еще не объявлены и в целом в Сербии ведется мало публичных обсуждений о предстоящей гонке.
26 сентября Вучич в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что подаст в отставку с поста главы государства 27 сентября. Вучич проинформировал о ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам; с обеих сторон подчеркнута недопустимость внешнего вмешательства в электоральные процессы. Сербский лидер также поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. Лидеры обсудили российско-украинский конфликт, а также права и интересы Республики Сербской.