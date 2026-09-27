Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии

Вучич объявил о намерении уйти в отставку на митинге в Белграде в конце июня, но ждал три месяца, прежде чем формально сложить полномочия. По сербскому законодательству президентские выборы должны быть проведены в течение трех месяцев после отставки главы государства, что означает, что избиратели будут голосовать дважды: на досрочных парламентских выборах, назначенных на 25 октября, и на досрочных президентских выборах.