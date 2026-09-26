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Вучич сообщил Путину о своей отставке с поста президента Сербии

Антон Потоков

Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с российскими коллегой Владимиром Путиным сообщил, что подаст в отставку с поста главы государства 27 сентября. О проведенных переговорах сообщили на сайте Кремля.

«[Вучич] проинформировал о ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам. С обеих сторон подчеркнута недопустимость внешнего вмешательства в электоральные процессы», – говорится в сообщении.

Сербский лидер также поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. Лидеры обсудили российско-украинский конфликт, а также права и интересы Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины).

Вучич пообещал сербскому народу, что уйдет в отставку по возвращении из Нью-Йорка, где прошло заседание Генассамблеи ООН. До этого он распустил скупщину (парламент) и анонсировал внеочередные выборы в республике, которые состоятся 25 октября. По его словам, любое промедление в данном вопросе угрожает демократии в стране.

Парламентские выборы в Сербии должны были пройти в середине 2027 г. Решение о внеочередных выборах принято на фоне масштабных протестов в стране, которые проходят с ноября 2024 г.

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