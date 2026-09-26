Вучич сообщил Путину о своей отставке с поста президента Сербии

Вучич пообещал сербскому народу, что уйдет в отставку по возвращении из Нью-Йорка, где прошло заседание Генассамблеи ООН. До этого он распустил скупщину (парламент) и анонсировал внеочередные выборы в республике, которые состоятся 25 октября. По его словам, любое промедление в данном вопросе угрожает демократии в стране.