Вучич сообщил Путину о своей отставке с поста президента Сербии
Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с российскими коллегой Владимиром Путиным сообщил, что подаст в отставку с поста главы государства 27 сентября. О проведенных переговорах сообщили на сайте Кремля.
«[Вучич] проинформировал о ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам. С обеих сторон подчеркнута недопустимость внешнего вмешательства в электоральные процессы», – говорится в сообщении.
Сербский лидер также поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. Лидеры обсудили российско-украинский конфликт, а также права и интересы Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины).
Вучич пообещал сербскому народу, что уйдет в отставку по возвращении из Нью-Йорка, где прошло заседание Генассамблеи ООН. До этого он распустил скупщину (парламент) и анонсировал внеочередные выборы в республике, которые состоятся 25 октября. По его словам, любое промедление в данном вопросе угрожает демократии в стране.
Парламентские выборы в Сербии должны были пройти в середине 2027 г. Решение о внеочередных выборах принято на фоне масштабных протестов в стране, которые проходят с ноября 2024 г.