Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии

9 сентября Вучич распустил скупщину (парламент) и анонсировал внеочередные выборы в республике, которые состоятся 25 октября. По его словам, любое промедление в данном вопросе угрожает демократии в стране. Парламентские выборы в Сербии должны были пройти в середине 2027 г.