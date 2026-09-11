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Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии

Инна Шульгина
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Президент Сербии Александр Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии 25–26 сентября. Он заявил об этом во время обращения к общественности после представления новых мер по улучшению уровня жизни граждан, передает Srbija Danas.

«Сразу после моего возвращения из Нью-Йорка, 25 или 26 сентября» – сказал Вучич, отвечая на вопрос, когда он уйдет в отставку.

9 сентября Вучич распустил скупщину (парламент) и анонсировал внеочередные выборы в республике, которые состоятся 25 октября. По его словам, любое промедление в данном вопросе угрожает демократии в стране. Парламентские выборы в Сербии должны были пройти в середине 2027 г.

Из-за масштабных антиправительственных протестов, которые продолжаются с ноября 2024 г., в июне Вучич допустил свою отставку с поста президента и проведение в стране досрочных выборов. Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) предложила ему возглавить партийный список на парламентских выборах 25 октября. Решение было принято единогласно.

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