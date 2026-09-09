Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,666-0,71%VEON-RX59,6+1,02%UTAR9,16+5,65%IMOEX2 268,25-0,26%RTSI826,32-0,26%RGBI113,63-0,04%RGBITR773,58-0,01%
Главная / Политика /

Вучич распустил парламент Сербии и назначил выборы на 25 октября

Сергей Пахомов
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Президент Сербии Александр Вучич распустил скупщину (парламент) и анонсировал внеочередные выборы в республике, которые пройдут 25 октября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на телевизионное заявление политика.

«На основании предложения правительства издаю указ о роспуске Народной скупщины. Указ вступает в силу со дня его публикации», – отметил глава государства. По его словам, любое промедление в данном вопросе угрожает демократии в стране.

8 сентября Вучич объявил о скором роспуске сербского парламента. «Мне предстоит утвердить два решения – указ о роспуске Скупщины и указ о проведении выборов. Оба решения я обнародую завтра в полдень», – заявил он.

Парламентские выборы в Сербии должны были состояться в середине 2027 г. Однако из-за масштабных антиправительственных протестов, которые длятся с ноября 2024 г., в июне Вучич допустил свою отставку с поста президента и проведение в стране досрочных выборов. Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) предложила ему возглавить партийный список на парламентских выборах 25 октября. Решение было принято единогласно.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте