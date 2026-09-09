Вучич распустил парламент Сербии и назначил выборы на 25 октября
Президент Сербии Александр Вучич распустил скупщину (парламент) и анонсировал внеочередные выборы в республике, которые пройдут 25 октября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на телевизионное заявление политика.
«На основании предложения правительства издаю указ о роспуске Народной скупщины. Указ вступает в силу со дня его публикации», – отметил глава государства. По его словам, любое промедление в данном вопросе угрожает демократии в стране.
8 сентября Вучич объявил о скором роспуске сербского парламента. «Мне предстоит утвердить два решения – указ о роспуске Скупщины и указ о проведении выборов. Оба решения я обнародую завтра в полдень», – заявил он.
Парламентские выборы в Сербии должны были состояться в середине 2027 г. Однако из-за масштабных антиправительственных протестов, которые длятся с ноября 2024 г., в июне Вучич допустил свою отставку с поста президента и проведение в стране досрочных выборов. Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) предложила ему возглавить партийный список на парламентских выборах 25 октября. Решение было принято единогласно.