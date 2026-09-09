Вучич распустил парламент Сербии и назначил выборы на 25 октября

Парламентские выборы в Сербии должны были состояться в середине 2027 г. Однако из-за масштабных антиправительственных протестов, которые длятся с ноября 2024 г., в июне Вучич допустил свою отставку с поста президента и проведение в стране досрочных выборов. Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) предложила ему возглавить партийный список на парламентских выборах 25 октября. Решение было принято единогласно.