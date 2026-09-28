Как изменится Сербия после ухода Вучича с поста президента

Как изменится Сербия после ухода Вучича с поста президентаОн планирует занять кресло премьер-министра, но у оппозиции есть шансы помешать
Президент Сербии и лидер правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Александр Вучич вечером 27 сентября объявил о досрочном сложении полномочий главы государства. Он поблагодарил граждан за поддержку, отметил, что за это время было много трудных моментов – от пандемии до российско-украинского конфликта.
Таким образом, Вучич покидает пост президента почти за месяц до досрочных парламентских выборов, запланированных на 25 октября. И если победу на них одержит СПП, Вучич потенциально сможет занять кресло премьер-министра Сербии (этот пост он уже занимал в 2014–2017 гг. – «Ведомости»). Вучич мог оставаться на посту президента до 31 мая 2027 г., но затем должен был все равно покинуть пост из-за конституционных ограничений в два срока.
Согласно сербской конституции, досрочные президентские выборы должны пройти в течение 90 дней после отставки главы государства, т. е. не позднее 26 декабря 2026 г. Исполняющим обязанности президента на это время станет спикер народной скупщины (однопалатный парламент), член СПП Ана Брнабич.
Государственный строй Сербии
Накануне, 26 сентября, Вучич провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, согласно официальным сообщениям, обсудив с ним продление газового соглашения (Вучич по итогам разговора сказал, что у сербов «по-прежнему будет хорошая, низкая цена на газ – 318 евро за 1000 куб. м вместо рыночной цены в 868 евро»), а также ситуацию вокруг энергетической компании NIS. Она с октября 2025 г. находится под санкциями США из-за российского контроля в структуре собственности, периодически получая временные исключения (совокупно «Газпром нефть» и «дочка» «Газпрома» имеют более 50%).
О своей грядущей отставке Вучич говорил еще в августе 2025 г. в эфире местного телевидения. Затем он допустил и проведение досрочных парламентских выборов. Эти заявления прозвучали на фоне продолжающихся антиправительственных протестов, вызванных трагедией в Нови-Саде, когда из-за обрушения в ноябре 2024 г. навеса железнодорожного вокзала погибло 16 человек. Ядро протестующих составляют преимущественно учащиеся учебных заведений и преподаватели. 27 сентября он решил амнистировать 49 человек, в том числе 23 протестующих.
9 сентября 2026 г., в день назначения досрочных парламентских выборов, наиболее активные участники демонстраций объявили о создании собственной платформы «Студенческий список – Студенты побеждают». В число ее участников вошли преподаватели университетов, врачи, деятели культуры и другие активисты. 15 сентября ее зарегистрировала республиканская избирательная комиссия. В случае победы на парламентских выборах оппозиция обещает запустить масштабный антикоррупционный процесс, реформы судебной системы, образования и здравоохранения, а также добиться улучшения в Сербии условий труда.
На парламентских выборах Вучич будет возглавлять правительственный блок «Объединенная Сербия», куда помимо СПП вошли небольшие центристские и левые партии. Правящая партия выдвинула экс-президента на пост премьер-министра на съезде в Нише 6 сентября. Там же член парламентской фракции Миленко Йованов говорил о якобы рисках превращения Сербии в «концентрационный лагерь» и разрушения государственности в случае победы на выборах оппозиции.
А позже в эфире телеканала «Нови Сад» член президиума СПП Петар Петкович упрекнул «Студенческий список» в отсутствии в их программе положений по поводу отколовшегося от Сербии региона Косово. По его мнению, лидеры оппозиции пользуются поддержкой со стороны властей этой частично признанной республики, которые рассчитывают в случае их успеха получить признание своей независимости со стороны Белграда.
Опросы общественного мнения Сербии пока дают противоречивые результаты. Согласно данным Faktor Plus (опрос проводился с 16 по 20 сентября), блок «Объединенная Сербия» потенциально может рассчитывать на 48,6% голосов избирателей, тогда как «Студенческий список» – на 37,1%. При этом в совместном июльском опросе Центра исследований, прозрачности и подотчетности (CRTA) и Стэнфордского университета рейтинг оппозиции составил 44,9%, а правящих сил – 35,7%.
Пока что ни одному опросу общественного мнения в Сербии нельзя доверять, говорит политолог-международник Дарко Тодоровски. По его словам, предвыборная кампания в стране проходит в атмосфере взаимных обвинений в предательстве национальных интересов. Поэтому, отмечает эксперт, состав будущего сербского правительства будет зависеть от того, какой из двух основных списков поддержат Социалистическая партия и движения проевропейского толка, а также от явки избирателей («низкая явка выгодна властям»).
Сербское общество крайне расколото, а силы правящей коалиции и оппозиции в стране примерно равны, констатирует научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова. Блок Вучича потенциально может набрать 50% голосов избирателей, и тогда он в спокойной обстановке возглавит кабинет министров, после чего его сила выдвинет своего кандидата на пост президента. Тем не менее, продолжает эксперт, ситуация в Сербии остается непредсказуемой. «Если власти начнут снимать с выборов списки других оппозиционных партий, то те теоретически могут поддержать «Студенческий список», а голосование рискует превратиться в референдум о доверии власти. Вполне вероятно продолжение массовых антиправительственных акций по всей стране по итогам кампании», – допускает политолог.
По мнению Соколовой, итоги выборов не приведут к серьезным корректировкам во внешнеполитическом векторе Белграда. Внешняя политика Сербии не главный фактор раскола и в нынешнем ее правительстве есть сторонники как сближения со странами Запада, так и углубления сотрудничества с Россией, отмечает эксперт. «Аналогичные настроения разделяют и в оппозиционной среде. Те или иные шаги сербского правительства на внешнем контуре зависят не от результатов голосования, а от международной обстановки. В последние годы Белград серьезно интенсифицировал свои контакты с ЕС и США по многим направлениям, поэтому исключать применение сербами различных антироссийских акций в будущем под давлением Запада нельзя», – заключает Соколова.