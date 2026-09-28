Как изменится Сербия после ухода Вучича с поста президента

Таким образом, Вучич покидает пост президента почти за месяц до досрочных парламентских выборов, запланированных на 25 октября. И если победу на них одержит СПП, Вучич потенциально сможет занять кресло премьер-министра Сербии (этот пост он уже занимал в 2014–2017 гг. – «Ведомости»). Вучич мог оставаться на посту президента до 31 мая 2027 г., но затем должен был все равно покинуть пост из-за конституционных ограничений в два срока.