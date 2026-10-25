Трамп рассказал о выборе между сделкой и уничтожением Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему предстоит сделать выбор между сделкой с Ираном и тем, чтобы с ним «покончить», т. к. угроза от Ирана и хуситов для США на Ближнем Востоке продолжает расти. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Мне нужно принять решение: покончить с этим, что было бы очень легко сделать, или заключить сделку? Вот и все. Мы не играем в игры», – сказал Трамп в интервью программе Sunday Morning Futures телеканала Fox News.
23 октября Трамп заявил, что Вашингтон способен установить контроль над всей иранской нефтью. Он добавил, что США могли бы «легко закончить войну с Ираном», однако вопрос заключается в том, доведут ли Соединенные Штаты дело до конца или «позволят режиму пасть самостоятельно».
В тот же день секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран нанесет удары по нефтяной инфраструктуре, подводным кабелям, центрам обработки данных и объектам искусственного интеллекта в семи странах Персидского залива, если США и Израиль возобновят атаки. По словам советника спикера иранского парламента Мохаммеда Галибафа Мехди Мохаммади, Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о новом нападении, однако не могут гарантировать его успешный исход.