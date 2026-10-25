Трамп рассказал о выборе между сделкой и уничтожением Ирана

В тот же день секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран нанесет удары по нефтяной инфраструктуре, подводным кабелям, центрам обработки данных и объектам искусственного интеллекта в семи странах Персидского залива, если США и Израиль возобновят атаки. По словам советника спикера иранского парламента Мохаммеда Галибафа Мехди Мохаммади, Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о новом нападении, однако не могут гарантировать его успешный исход.