Президент Монголии назвал Минск раем на земле
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на неформальной встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал Минск раем на земле. Об этом сообщает «Белта».
По его словам, в Минске замечательные климат и природа, а также очень качественная инфраструктура. Монгольский лидер отметил, что это его первый визит в Белоруссию. Он уже успел познакомиться с городом и посетил Музей истории Великой Отечественной войны, а также образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС.
Хурэлсух в ходе переговоров поддержал предложение Лукашенко о необходимости реализовать два-три конкретных проекта. «Я с этим предложением полностью согласен, полностью поддерживаю», – сказал он.
В свою очередь Лукашенко предложил дать старт очень интенсивному сотрудничеству, отметив общее великое прошлое двух народов, включая Халхин-Гол и Великую Отечественную войну. По его словам, объемы сегодняшней торговли «просто смешные», и переговоры должны заложить прочный фундамент белорусско-монгольской дружбы. Визит президента Монголии продлится по 26 октября.