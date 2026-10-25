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Президент Монголии назвал Минск раем на земле

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на неформальной встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал Минск раем на земле. Об этом сообщает «Белта».

По его словам, в Минске замечательные климат и природа, а также очень качественная инфраструктура. Монгольский лидер отметил, что это его первый визит в Белоруссию. Он уже успел познакомиться с городом и посетил Музей истории Великой Отечественной войны, а также образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС.

Хурэлсух в ходе переговоров поддержал предложение Лукашенко о необходимости реализовать два-три конкретных проекта. «Я с этим предложением полностью согласен, полностью поддерживаю», – сказал он.

В свою очередь Лукашенко предложил дать старт очень интенсивному сотрудничеству, отметив общее великое прошлое двух народов, включая Халхин-Гол и Великую Отечественную войну. По его словам, объемы сегодняшней торговли «просто смешные», и переговоры должны заложить прочный фундамент белорусско-монгольской дружбы. Визит президента Монголии продлится по 26 октября.

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