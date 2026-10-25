Президент Монголии назвал Минск раем на земле

По его словам, в Минске замечательные климат и природа, а также очень качественная инфраструктура. Монгольский лидер отметил, что это его первый визит в Белоруссию. Он уже успел познакомиться с городом и посетил Музей истории Великой Отечественной войны, а также образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС.