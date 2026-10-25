Чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году пройдет в Москве

Исполнительный совет IWF распределил четыре мировых первенства на период с 2028 по 2030 г. В 2028 г. чемпионат мира среди юношей и девушек состоится в Приштине (Косово), а чемпионат мира среди юниоров – в Каракасе (Венесуэла). В 2029 г. взрослый чемпионат мира пройдет в Ахмадабаде (Индия).