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Чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году пройдет в Москве

Ася Султанова

Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 г., сообщает Международная федерация тяжелой атлетики (IWF).

Исполнительный совет IWF распределил четыре мировых первенства на период с 2028 по 2030 г. В 2028 г. чемпионат мира среди юношей и девушек состоится в Приштине (Косово), а чемпионат мира среди юниоров – в Каракасе (Венесуэла). В 2029 г. взрослый чемпионат мира пройдет в Ахмадабаде (Индия).

Генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес, комментируя итоги голосования, подчеркнул, что Косово, Венесуэла и Индия впервые примут у себя мировое событие IWF.

Россия впервые с 2022 г. получила право принять крупное международное соревнование по олимпийскому виду спорта.

В январе IWF разрешила российским спортсменам в возрасте до 23 лет выступать на турнирах с национальным флагом и гимном.

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