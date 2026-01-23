Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Российских тяжелоатлетов до 23 лет допустили к турнирам с флагом

Ведомости

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила российским спортсменам в возрасте до 23 лет выступать на турнирах с национальным флагом и гимном. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, который также возглавляет Олимпийский комитет России (ОКР), на форуме «Знание. Государство».

«Взрослые [спортсмены] – после восстановления ОКР», – добавил Дегтярев (цитата по «РИА Новости. Спорт»).

Министр также сообщил, что на Олимпиаде в Италии Россию представят не более 13 спортсменов. Он подчеркнул, что, несмотря на сложности нейтрального статуса, препятствовать атлетам в выступлениях неправильно, так как они продолжают представлять Россию и завоевывать награды.

Обратно на арену: в каких видах спорта Россия вернулась на мировые соревнования

Стиль жизни / Спорт

Крупнейшие международные федерации после начала РФ спецоперации на Украине в феврале 2022 г. отстранили российских спортсменов от соревнований или запретили им выступать под государственным флагом и гимном. В ноябре 2025 г. право выступать с национальной символикой вернули российским дзюдоистам.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте