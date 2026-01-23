Российских тяжелоатлетов до 23 лет допустили к турнирам с флагом
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила российским спортсменам в возрасте до 23 лет выступать на турнирах с национальным флагом и гимном. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, который также возглавляет Олимпийский комитет России (ОКР), на форуме «Знание. Государство».
«Взрослые [спортсмены] – после восстановления ОКР», – добавил Дегтярев (цитата по «РИА Новости. Спорт»).
Министр также сообщил, что на Олимпиаде в Италии Россию представят не более 13 спортсменов. Он подчеркнул, что, несмотря на сложности нейтрального статуса, препятствовать атлетам в выступлениях неправильно, так как они продолжают представлять Россию и завоевывать награды.
Крупнейшие международные федерации после начала РФ спецоперации на Украине в феврале 2022 г. отстранили российских спортсменов от соревнований или запретили им выступать под государственным флагом и гимном. В ноябре 2025 г. право выступать с национальной символикой вернули российским дзюдоистам.