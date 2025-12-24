Обратно на арену: в каких видах спорта Россия вернулась на мировые соревнования

Обратно на арену: в каких видах спорта Россия вернулась на мировые соревнованияПраво выступать под национальным флагом в 2025 году получили дзюдоисты
После начала специальной военной операции в феврале 2022 г. крупнейшие международные федерации отстранили российских спортсменов от соревнований или запретили им выступать под государственным флагом и гимном. Пока только одна олимпийская федерация разрешила отечественным атлетам выступать с национальной символикой – такое право в ноябре вернули дзюдоистам. Тем не менее некоторые крупные спортивные организации также сделали для россиян послабления в 2025 г. О том, кому облегчали возвращение на международную арену, – в подборке «Ведомостей».
Под своим флагом
В феврале 2025 г. сборная России получила приглашение от Международной федерации бодибилдинга (IFBB) для участия в чемпионате Европы. Еще в июле 2024 г. исполком IFBB вернул российским и белорусским спортсменам право выступать на чемпионатах мира и Европы с национальной символикой. «Руководство IFBB понимало, что любой чемпионат мира и Европы без российских спортсменов будет не полноценным», – рассказал «Ведомостям» президент Федерации бодибилдинга России (ФББР) Александр Вишневский.
Правда, команда выступила в Испании не в полном составе из-за отказа посольства в предоставлении въездных виз. До соревнований добрались только 23 из 200 спортсменов, у которых были туристические визы: они завоевали 23 медали, в том числе 16 золотых. В ноябре на женском чемпионате мира в Испании сборная России взяла 26 наград, а в том же месяце на мужском чемпионате мира в Саудовской Аравии россияне получили 16 медалей. Сейчас ФББР ведет переговоры с руководством IFBB по поводу организации в ближайшие годы чемпионата мира по бодибилдингу среди мужчин и женщин в России, отметил Вишневский.
«История знает разные примеры забастовок в спортивном мире, вызванные политическими мотивами, но до подобного уровня абсурда <...> мы докатились впервые», – сказал генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России (ФКР) Владимир Филатов. В апреле 2025 г. Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) по итогам переговоров с ФКР допустила отечественных спортсменов к участию в международных соревнованиях с российской символикой. Президент WKF Фридрих Эксенбергер тогда заявил, что турнир без атлетов из РФ не может считаться сильнейшим. В июне, когда команду России отстранили от чемпионата Европы в Молдавии, WKF отменила эти состязания. В 2025 г. сборная уже смогла выступить на Кубке мира, а в следующем году она примет участие в чемпионате мира в Колумбии. «Мы с оптимизмом смотрим в сторону новых горизонтов и открывающихся перспектив», – отметил Филатов.
В сентябре 2025 г. генассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) восстановила членство Паралимпийского комитета России (ПКР): представители РФ теперь будут выступать под национальной символикой. Речь идет о таких видах спорта, как легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба. При этом организация курирует не все виды. В октябре сообщалось, что россияне не смогут выступить на зимней Паралимпиаде в Италии в марте 2026 г.
27 ноября Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским спортсменам право выступать на мировых турнирах с национальным флагом и гимном. Ранее в июне это разрешили сделать белорусам. В сентябре 2022 г. представителей РФ и Белоруссии отстранили от соревнований, но в апреле 2023 г. им разрешили выступать в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. IJF стала первой федерацией олимпийских видов спорта, которая допустила россиян к международным соревнованиям с национальной символикой.
«Это историческое событие не только для дзюдо, но и для всего российского спорта», – рассказал «Ведомостям» президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. По его словам, оно дало возможность российским спортсменам верить в то, что справедливость существует, а другие федерации могут воспользоваться этим примером и принять аналогичное решение. «Это будет справедливо и полностью соответствовать принципам олимпийского движения, согласно которым спорт должен служить делу мира», – отметил он. В новом статусе спортсмены уже выступили на турнире «Большого шлема» в Абу-Даби 28-30 ноября.
В декабре Международная шахматная федерация (FIDE) одновременно проголосовала за полную и частичную отмену санкций. При этом оба решения были признаны действительными, но FIDE решила обратиться за консультацией в Международный олимпийский комитет (МОК) о возможности снятия всех санкций. Спортсменам, специализирующимся на другой настольной игре также разрешили выступать под своим флагом: в октябре о таком решении объявила Всемирная федерация нард (WBGF) и Всемирная интернет-федерация нард (WBIF).
В нейтральном статусе
В октябре 2025 г. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об отстранении российских игроков в настольный теннис дискриминацией. Суд обосновал это тем, что не были рассмотрены другие ограничительные меры. Но при этом был признан допустимым запрет на использование национальной символики, «поскольку он не препятствовал участию спортсменов, а лишь снижал политическую напряженность».
В том же месяце Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным отстранение российских спортсменов от турниров. Фактически это означает, что IBSF теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным соревнованиям, включая квалификационные старты зимней Олимпиады 2026 г., заявлял тогда министр спорта России Михаил Дегтярев. В декабре IBSF выдала первые нейтральные статусы россиянам – двум бобслеисткам и семи скелетонистам. Сейчас ожидаются решения по второй группе спортсменов.
В конце ноября 2025 г. Европейский гимнастический союз разрешил выступать российским спортсменам в нейтральном статусе. Это распространяется на все пять видов спорта, входящих в компетенцию организации: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику, рассказали «Ведомостям» в Федерации гимнастики России. Для двух олимпийских дисциплин – спортивной и художественной гимнастики – это решение открывает доступ к участию в квалификационных турнирах, по итогам которых проводится отбор на летние Олимпийские игры 2028 г. в Лос-Анджелесе. К середине декабря нейтральный статус получили уже 280 представителей российского гимнастического сообщества, включая 159 спортсменов, отмечают в федерации. Ранее в январе 2024 г. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) также разрешила выступление россиянам в нейтральном статусе.
В начале ноября Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских ватерполистов к участию в командных турнирах. Спортсмены смогут выступать как на международных стартах, так и на чемпионатах Европы. Организация первой среди международных спортивных федераций разрешила нейтральным атлетам принимать участие в командных соревнованиях. Ранее в сентябре 2023 г. спортсменов допустили к участию в состязаниях в нейтральном статусе.
Также в ноябре Международная федерация конного спорта (FEI) допустила атлетов из России и Белоруссии к командным соревнованиям в нейтральном статусе. Два года назад, в ноябре 2023 г., спортсмены получили допуск в личном зачете. На середину декабря в нейтральном статусе выступают 49 россиян, сообщили в Федерации конного спорта России.
В конце ноября Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в зимней Олимпиаде в Италии фигуристов-одиночек Аделию Петросян и Петра Гуменника в нейтральном статусе. Что касается решений Международного союза конькобежцев (ISU) относительно допуска российских спортсменов, то пока конкретики нет, рассказали в Федерации фигурного катания на коньках России. МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать российских юниоров до международных стартов с гимном и флагом. «Но как это будет на практике, время покажет», – отмечают в федерации.
Планируется, что в зимней Олимпиаде 2026 г. в Италии примут участие до 20 российских спортсменов, сообщал в декабре Михаил Дегтярев. «Это максимум, который мы сможем выжать из этой ситуации сегодня. Но в любом случае мы там будем», – заявил министр в эфире «Матч ТВ». Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 г.
В начале декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию о недопуске россиян до турниров под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Представителям РФ разрешили выступать в нейтральном статусе. Первой, кто его получил, стала 19-летняя сноубордистка из Алтайского края Мария Травиничева и еще несколько спортсменов. Ведется работа, чтобы как можно больше спортсменов смогли принять участие в зимней Олимпиаде 2026 г., рассказали «Ведомостям» в пресс-службе Федерации сноуборда России. В организации отмечают, что пока рано говорить о возвращении национальной символики, но юристы работают над этим и ведутся переговоры. «Мы безусловно надеемся на то, что эта оттепель приведет к возвращению нашего полноценного статуса, участию всех спортсменов без исключения и проведению международных первенств на территории нашей страны», – заявляют в федерации.