Обратно на арену: в каких видах спорта Россия вернулась на мировые соревнования

«История знает разные примеры забастовок в спортивном мире, вызванные политическими мотивами, но до подобного уровня абсурда <...> мы докатились впервые», – сказал генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России (ФКР) Владимир Филатов. В апреле 2025 г. Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) по итогам переговоров с ФКР допустила отечественных спортсменов к участию в международных соревнованиях с российской символикой. Президент WKF Фридрих Эксенбергер тогда заявил, что турнир без атлетов из РФ не может считаться сильнейшим. В июне, когда команду России отстранили от чемпионата Европы в Молдавии, WKF отменила эти состязания. В 2025 г. сборная уже смогла выступить на Кубке мира, а в следующем году она примет участие в чемпионате мира в Колумбии. «Мы с оптимизмом смотрим в сторону новых горизонтов и открывающихся перспектив», – отметил Филатов.