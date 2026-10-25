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Один человек погиб в результате ракетного удара ВСУ по промзоне в Ельце

Ася Султанова

Сотрудник охраны одного из предприятий погиб в результате украинского ракетного удара по промышленной зоне Ельца. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ранее глава региона опубликовал информацию о ранении женщины – фельдшера медицинского пункта. Ее госпитализировали. У женщины диагностировано ранение бедра.

В Орле в результате ракетного удара по предприятию 23 октября погибли четыре человека, один пропал без вести. Еще 19 человек пострадали.

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