Один человек погиб в результате ракетного удара ВСУ по промзоне в Ельце
Сотрудник охраны одного из предприятий погиб в результате украинского ракетного удара по промышленной зоне Ельца. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Ранее глава региона опубликовал информацию о ранении женщины – фельдшера медицинского пункта. Ее госпитализировали. У женщины диагностировано ранение бедра.
В Орле в результате ракетного удара по предприятию 23 октября погибли четыре человека, один пропал без вести. Еще 19 человек пострадали.