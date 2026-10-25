Число погибших в результате ракетного удара ВСУ в Орле выросло до четырех

По его словам, спасатели во время разбора завалов нашли тело одного человека. Тела трех погибших обнаружили 24 октября. Как сообщил Клычков, один человек числится пропавшим без вести. 19 человек в результате ракетной атаки пострадали, семь из них находятся в больнице.