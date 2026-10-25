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Число погибших в результате ракетного удара ВСУ в Орле выросло до четырех

Ася Султанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Число погибших в результате ракетного удара ВСУ по предприятию в Орле выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По его словам, спасатели во время разбора завалов нашли тело одного человека. Тела трех погибших обнаружили 24 октября. Как сообщил Клычков, один человек числится пропавшим без вести. 19 человек в результате ракетной атаки пострадали, семь из них находятся в больнице.

Разбор завалов продолжается. Совместно с Минпромторгом решается вопрос о сохранении деятельности предприятия.

Ракетный удар ВСУ нанесли 23 октября. Помимо предприятия повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах, пострадали автомобили.

Минувшей ночью Белгород подвергся массированной атаке ВСУ, погибли двое мужчин. Женщина получила ранения в результате ракетной атаки на промышленную зону в Ельце Липецкой области.

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