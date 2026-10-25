Число погибших в результате ракетного удара ВСУ в Орле выросло до четырех
Число погибших в результате ракетного удара ВСУ по предприятию в Орле выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
По его словам, спасатели во время разбора завалов нашли тело одного человека. Тела трех погибших обнаружили 24 октября. Как сообщил Клычков, один человек числится пропавшим без вести. 19 человек в результате ракетной атаки пострадали, семь из них находятся в больнице.
Разбор завалов продолжается. Совместно с Минпромторгом решается вопрос о сохранении деятельности предприятия.
Ракетный удар ВСУ нанесли 23 октября. Помимо предприятия повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах, пострадали автомобили.