Тела трех человек нашли при разборе завалов после ракетной атаки ВСУ в Орле
В Орле при разборе завалов после атаки ВСУ на предприятие обнаружили тела трех человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Ликвидация последствий удара продолжается. Администрация Орла начала обход пострадавших квартир, чтобы уточнить повреждения для выплаты компенсации. Семьям погибших и пострадавших окажут помощь.
23 октября в результате ракетной атаки ВСУ было повреждено предприятие в Советском районе Орла. Восемь человек пострадали. Помимо предприятия повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах, пострадали автомобили.