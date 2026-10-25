Один из раненых при ударе по Белгороду скончался в больнице

Мужчина, пострадавший при атаке ВСУ на Белгород, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев. Число погибших выросло до двух. Как сообщил губернатор, пострадали 13 человек. Семь из них госпитализированы, шесть получают помощь амбулаторно. Утром 25 октября Шуваев сообщал о 14 раненых.