Один из раненых при ударе по Белгороду скончался в больнице
Мужчина, пострадавший при атаке ВСУ на Белгород, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев. Число погибших выросло до двух. Как сообщил губернатор, пострадали 13 человек. Семь из них госпитализированы, шесть получают помощь амбулаторно. Утром 25 октября Шуваев сообщал о 14 раненых.
За прошедшие сутки в Белгородской области в результате украинских атак погибли четыре человека, пострадали 19, в том числе 17-летний подросток. Один мужчина погиб в селе Вознесеновка Шебекинского округа, еще один – в Грайворонском округе в селе Замостье.
За минувшие сутки ВСУ 154 раза атаковали территорию Белгородской области. ВСУ нанесли восемь артиллерийских ударов и шесть раз применили беспилотники для сброса взрывных устройств.
Минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 532 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России.