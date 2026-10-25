Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI965,88+2,38%RGBI111,89-0,1%CNY Бирж.12,064-0,83%IMOEX2 469,36+1,64%RGBITR773,12-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Один из раненых при ударе по Белгороду скончался в больнице

Ася Султанова

Мужчина, пострадавший при атаке ВСУ на Белгород, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев. Число погибших выросло до двух. Как сообщил губернатор, пострадали 13 человек. Семь из них госпитализированы, шесть получают помощь амбулаторно. Утром 25 октября Шуваев сообщал о 14 раненых.

За прошедшие сутки в Белгородской области в результате украинских атак погибли четыре человека, пострадали 19, в том числе 17-летний подросток. Один мужчина погиб в селе Вознесеновка Шебекинского округа, еще один – в Грайворонском округе в селе Замостье.

За минувшие сутки ВСУ 154 раза атаковали территорию Белгородской области. ВСУ нанесли восемь артиллерийских ударов и шесть раз применили беспилотники для сброса взрывных устройств.

Минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 532 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь