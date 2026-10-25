Нетаньяху опубликовал ИИ-изображение ядерного удара по Израилю

«Израиль находится в реальной и осязаемой экзистенциальной опасности. Если иранцы доберутся до ядерного оружия, ничто уже не будет иметь значения. Все так мелочно по сравнению с экзистенциальной угрозой Ирана и шиитской оси», – процитировал Нетаньяху публициста Юваля Блумберга.