Нетаньяху опубликовал ИИ-изображение ядерного удара по Израилю
Искусственные скандалы в Израиле призваны отвлечь население от единственного важного вопроса: войны с Ираном. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х.
Нетаньяху опубликовал в соцсети X картинку, сгенерированную искусственным интеллектом (ИИ), на которой изображен ядерный взрыв над городом, напоминающим Тель-Авив.
«Израиль находится в реальной и осязаемой экзистенциальной опасности. Если иранцы доберутся до ядерного оружия, ничто уже не будет иметь значения. Все так мелочно по сравнению с экзистенциальной угрозой Ирана и шиитской оси», – процитировал Нетаньяху публициста Юваля Блумберга.
В тексте сообщения также указывается, что у Израиля «осталось два года Трампа, чтобы завершить работу в Иране». Нетаньяху добавил, что страна должна провести определенную работу и «обеспечить физическое существование на предстоящие годы». Премьер-министр подчеркнул, что главной проблемой является ядерная безопасность страны.
23 октября советник спикера иранского парламента Мохаммеда Галибафа Мехди Мохаммади заявил, что президент США Дональд Трамп и Нетаньяху договорились о новом нападении на Иран, однако они не могут гарантировать его успешный исход.
При этом секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран нанесет удары по нефтяной инфраструктуре, подводным кабелям, дата-центрам и объектам искусственного интеллекта (ИИ) в семи странах Персидского залива, если США и Израиль возобновят атаки.