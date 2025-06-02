Глава Минпромторга выступил за полный запрет вейпов в России
На мероприятии «Неделя российского ритейла», отвечая на вопрос о перспективах оборота этого вида продукции, Алиханов отметил, что хотя регулировать все запретами невозможно, вейпы, по его мнению, являются исключением. Он добавил, что лично выступает за их полный запрет.
В декабре 2024 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по охране здоровья законопроект о полном запрете вейпов. Он говорил, что принятого в 2023 г. закона о запрете продажи указанных товаров несовершеннолетним недостаточно для защиты детей. 20 января 2025 г. Володин предложил доработать текст и подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов и жидкостей для них, чтобы выйти на ее рассмотрение до конца весенней сессии.
28 января председатель Госдумы заявил, что инициативу о полном запрете вейпов в России поддерживают все фракции нижней палаты парламента. Однако 31 марта стало известно, что правительство не поддержало законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них.