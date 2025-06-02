Глава Минпромторга выступил за полный запрет вейпов в России

В декабре 2024 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по охране здоровья законопроект о полном запрете вейпов. Он говорил, что принятого в 2023 г. закона о запрете продажи указанных товаров несовершеннолетним недостаточно для защиты детей. 20 января 2025 г. Володин предложил доработать текст и подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов и жидкостей для них, чтобы выйти на ее рассмотрение до конца весенней сессии.