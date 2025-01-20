Володин предложил рассмотреть проект о запрете вейпов до конца весенней сессии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам подготовить и до конца весенней сессии рассмотреть межфракционный законопроект о запрете вейпов и жидкостей к ним. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу палаты парламента.
«На Совете Государственной думы председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов и жидкостей для них с тем, чтобы выйти на ее рассмотрение уже до конца текущей сессии», – сказано в сообщении.
В 2023 г. депутаты приняли закон о запрете продажи этих товаров несовершеннолетним. В декабре прошлого года Володин направил в профильный комитет по охране здоровья законопроект о полном запрете вейпов и жидкостей для них. Комитет в конце года поддержал инициативу.
Володин в январе пояснил, что принятого в 2023 г. закона оказалось недостаточно для того, «чтобы защитить детей», поэтому и был разработан проект о полном запрете. 20 января депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) в своем Telegram-канале сообщил, что на Совете Думы было принято решение доработать текст и подготовить новую редакцию документа. Он также выразил поддержку данной инициативе. По словам Нилова, в более чем 50 странах мира вейпы либо запрещены, либо их распространение серьезно ограничено.
В январе комитет Госдумы по госстроительству и законодательству также рекомендовал к принятию законопроект об увеличении штрафов до 2 млн руб. за продажу несовершеннолетним сигарет и вейпов.