Володин предложил рассмотреть проект о запрете вейпов до конца весенней сессии

Володин в январе пояснил, что принятого в 2023 г. закона оказалось недостаточно для того, «чтобы защитить детей», поэтому и был разработан проект о полном запрете. 20 января депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) в своем Telegram-канале сообщил, что на Совете Думы было принято решение доработать текст и подготовить новую редакцию документа. Он также выразил поддержку данной инициативе. По словам Нилова, в более чем 50 странах мира вейпы либо запрещены, либо их распространение серьезно ограничено.