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Володин предложил рассмотреть проект о запрете вейпов до конца весенней сессии

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам подготовить и до конца весенней сессии рассмотреть межфракционный законопроект о запрете вейпов и жидкостей к ним. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу палаты парламента.

«На Совете Государственной думы председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов и жидкостей для них с тем, чтобы выйти на ее рассмотрение уже до конца текущей сессии», – сказано в сообщении.

В 2023 г. депутаты приняли закон о запрете продажи этих товаров несовершеннолетним. В декабре прошлого года Володин направил в профильный комитет по охране здоровья законопроект о полном запрете вейпов и жидкостей для них. Комитет в конце года поддержал инициативу.

Володин в январе пояснил, что принятого в 2023 г. закона оказалось недостаточно для того, «чтобы защитить детей», поэтому и был разработан проект о полном запрете. 20 января депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) в своем Telegram-канале сообщил, что на Совете Думы было принято решение доработать текст и подготовить новую редакцию документа. Он также выразил поддержку данной инициативе. По словам Нилова, в более чем 50 странах мира вейпы либо запрещены, либо их распространение серьезно ограничено.

В январе комитет Госдумы по госстроительству и законодательству также рекомендовал к принятию законопроект об увеличении штрафов до 2 млн руб. за продажу несовершеннолетним сигарет и вейпов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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