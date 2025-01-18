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Володин запустил опрос о полном запрете вейпов в России

Ведомости

Принятие закона о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них недостотаточно для защиты детей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В связи с этим он запустил в своем Telegram-канале опрос о полном запрете вейпов в России.

Володин напомнил, что в 2023 г. депутаты приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них. 

«Анализируя его исполнение, видим: этого недостаточно, чтобы защитить детей. Как вы отнесетесь к полному запрету продажи вейпов и жидкостей для них?» – написал он.

По состоянию на 09:58 мск в голосовании приняли участие около 58 000 человек, 89% опрошенных поддержали предложение, 8% высказались против, а 3% выбрали вариант «все равно».

Володин в декабре 2024 г. направил в профильный комитет по охране здоровья законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей, предназначенных для них. Комитет позднее поддержал инициативу. Авторами законопроекта стали представители фракции КПРФ в нижней палате – член комитета по бюджету и налогам Евгений Бессонов, первый зампред комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев и зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный. 

Председатель профильного комитета Сергей Леонов (фракция ЛДПР) отмечал, что бюджет Российской Федерации от акцизов получает всего 10 млрд руб. По его словам, страна впоследствии потратит гораздо больше средств на лечение молодых людей и детей, которые злоупотребляют вейпами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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