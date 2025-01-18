Володин запустил опрос о полном запрете вейпов в России

Володин в декабре 2024 г. направил в профильный комитет по охране здоровья законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей, предназначенных для них. Комитет позднее поддержал инициативу. Авторами законопроекта стали представители фракции КПРФ в нижней палате – член комитета по бюджету и налогам Евгений Бессонов, первый зампред комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев и зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный.