Комитет Госдумы по охране здоровья поддерживает полный запрет вейпов

В пакете законопроектов комитета также есть проект Вологодской думы: он предполагает возможность регионам самим регулировать продажу вейпов, вплоть до полного ее запрета, сообщил Леонов. Он напомнил, что в некоторых субъектах продажа алкоголя регулируется по такой же схеме, при этом упомянув одну деталь: региональные власти сами выдают лицензию на алкоголь, а продажа никотиносодержащей продукции регулируется на федеральном уровне. Ранее в ноябре этого года вологодские депутаты приняли законопроект, который предполагает розничную продажу алкоголя в магазинах в будние дни с 12:00 до 14:00.