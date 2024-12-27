Комитет Госдумы по охране здоровья поддерживает полный запрет вейпов

Комитет Госдумы по охране здоровья поддерживает полный запрет вейповВ 2025 году он также намерен исследовать влияние безалкогольного пива и шампанского
Комитет Государственной думы по охране здоровья поддерживает полный запрет вейпов, заявил его председатель Сергей Леонов (фракция ЛДПР) во время подведения итогов работы парламентариев в рамках осенней сессии. Он сообщил, что соответствующие законопроекты продолжают поступать в комитет, а за запрет также высказывается Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор.
«Мы в целом поддерживаем эту инициативу о полном запрете [вейпов] и неоднократно об этом говорили, в комитете в том числе. <...> К сожалению, есть вопросы, связанные с финансово-экономическим блоком. Пока решение не найдено», – заявил Леонов. Председатель комитета добавил, что бюджет Российской Федерации от акцизов получает всего 10 млрд руб. По его словам, страна впоследствии потратит гораздо больше средств на лечение молодых людей и детей, которые злоупотребляют вейпами.
Кроме того, комитет намерен ставить на обсуждение вопрос об ароматизаторах для вейпов. В законодательстве уже прописано, что правительство имеет право составить определенный список ароматизаторов, которые запрещено добавлять в жидкости для вейпов, напомнил Леонов. «Чем меньше ароматизаторов или полный их запрет, тем меньше желания у детей употреблять эту гадость», – отметил он.
В план исследовательской деятельности комитета также включена работа о влиянии безалкогольного пива и детского шампанского на здоровье молодежи и детей, сообщил председатель. По его словам, комитет намерен проанализировать результаты исследования к июню 2025 г. Леонов допустил законодательное регулирование продажи безалкогольного пива и детского шампанского в случае, если опасения о влиянии напитков подтвердятся.
В пакете законопроектов комитета также есть проект Вологодской думы: он предполагает возможность регионам самим регулировать продажу вейпов, вплоть до полного ее запрета, сообщил Леонов. Он напомнил, что в некоторых субъектах продажа алкоголя регулируется по такой же схеме, при этом упомянув одну деталь: региональные власти сами выдают лицензию на алкоголь, а продажа никотиносодержащей продукции регулируется на федеральном уровне. Ранее в ноябре этого года вологодские депутаты приняли законопроект, который предполагает розничную продажу алкоголя в магазинах в будние дни с 12:00 до 14:00.
Первый зампред комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев уточнил, что в вопросе влияния безалкогольного пива и детского шампанского будет исследоваться психологический аспект. Полный запрет вейпов же может привести к тому, что население перейдет на сигареты, допустил он.
26 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по охране здоровья законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей, предназначенных для них. Авторами законопроекта являются представители фракции КПРФ в нижней палате – член комитета по бюджету и налогам Евгений Бессонов, первый зампред комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев и зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный.
До этого, 17 декабря, депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, предполагающий штраф и уголовную ответственность за повторную продажу табачной и никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Штраф варьируется от 50 000 до 80 000 руб. либо устанавливается в размере зарплаты или другого дохода нарушителя за период от трех до шести месяцев. Осужденного также могут приговорить к исправительным работам на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет либо без установления срока.
18 декабря депутаты в первом чтении приняли законопроект, предполагающий повышение штрафов за продажу табачной и никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Для граждан он составит от 200 000 до 300 000 руб., для должностных лиц – от 500 000 до 700 000 руб. Для юридических лиц предусматривается штраф от 1,5 млн до 2 млн руб.