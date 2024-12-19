В России формируется понятие «российская мечта»

«Российская мечта» отличается от созвучных понятий: американской, китайской и европейской мечты, а молодежь настаивает на самобытности культуры РФ, отметил он. Этот тезис основывается на качественном исследовании центра «Социально-психологическое самочувствие молодежи в новых условиях» от 2022 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»). ВЦИОМ с помощью интервью, опросов и фокус-групп с участием молодых людей в возрасте 14–35 лет выяснил, что респонденты в большинстве своем воспринимают российскую культуру «как великую, как основу идентичности». Согласно приведенным данным, она при своей самобытности является частью европейской культуры. В то же время для молодежи современная культура – «это и американские боевики, и европейские сериалы, и корейский k-pop, и российская музыка», говорится в исследовании. На этом фоне молодым людям сложно вычленить современную российскую культуру – для них она скорее про прошлое, а не про настоящее.