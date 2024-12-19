В России формируется понятие «российская мечта»Такой запрос есть у молодежи, а власти его подхватывают, считают социологи ВЦИОМа
В России начало формироваться понятие «российская мечта», которое в 2025 г. станет приобретать более конкретные очертания и проявляться ярче. К такому выводу пришли социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) во время презентации исследования об итогах 2024 г. и прогнозах на 2025 г.
Российская культура для молодых людей становится все более значимой, а репертуар альтернатив расширяется, рассказал на пресс-конференции 18 декабря директор по развитию «ВЦИОМ-консалтинга» Даниил Ермолаев. Когда молодежь ищет пример для подражания, она обращается не только к западным культурам, но и к восточным. В результате мир предстает перед молодыми людьми «в многообразии» и они четко осознают, что искать примеры можно не только в США и Европе, но и в других странах, включая Россию.
Это переосмысление, по словам Ермолаева, в том числе результат развития молодежной политики в стране в 2021–2023 гг. В частности, была масштабирована работа «Движения первых», а его руководитель Григорий Гуров в 2024 г. возглавил Росмолодежь. В результате мировоззрение молодежи до 18 лет начало меняться – она стала более восприимчива к сообщениям, идеям и ценностям, которые транслируются государством, говорит Ермолаев.
В число обновленных KPI губернаторов включены такие задачи, как выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, сказал Ермолаев. В 80 субъектах России появились региональные органы исполнительной власти, которые занимаются непосредственно молодежью, сообщил в ноябре этого года новый глава Росмолодежи Григорий Гуров в интервью «Ведомостям». Оставшиеся девять субъектов, по его словам, создадут такие ведомства до конца 2024 г. – это могут быть отдельные министерства и комитеты.
Кроме того, в этом году была утверждена стратегия молодежной политики на период до 2030 г., разработан новый национальный проект «Молодежь и дети» (стартует с 2025 г.). «Если 2022 и 2023 гг. мы характеризуем как время адаптации к новой реальности и тактических решений, то 2024 год – это год глубокой перезагрузки молодежной политики», – резюмирует Ермолаев.
«Российская мечта» отличается от созвучных понятий: американской, китайской и европейской мечты, а молодежь настаивает на самобытности культуры РФ, отметил он. Этот тезис основывается на качественном исследовании центра «Социально-психологическое самочувствие молодежи в новых условиях» от 2022 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»). ВЦИОМ с помощью интервью, опросов и фокус-групп с участием молодых людей в возрасте 14–35 лет выяснил, что респонденты в большинстве своем воспринимают российскую культуру «как великую, как основу идентичности». Согласно приведенным данным, она при своей самобытности является частью европейской культуры. В то же время для молодежи современная культура – «это и американские боевики, и европейские сериалы, и корейский k-pop, и российская музыка», говорится в исследовании. На этом фоне молодым людям сложно вычленить современную российскую культуру – для них она скорее про прошлое, а не про настоящее.
Наряду с этим молодежь отмечает, что американская культура – это полная противоположность российской. «Она про эгоизм, индивидуализм. Это красивая картинка, пустая изнутри», – говорится в исследовании. Европейская культура, по их мнению, богатая и великая, но сейчас она несет в себе «чуждые ценности», а восточная культура – это про «мудрость, уважение к традициям». Примечательно, что у молодежи 25–35 лет наблюдается когнитивный диссонанс в восприятии США: с одной стороны, она ассоциирует страну с любимыми фильмами, модой и музыкой, а с другой – негативно воспринимает ее из-за образа врага, который транслируют российские власти, отмечается в исследовании.
Что содержится в указах президента № 309 и № 809
Среди основных целей развития России в указе № 309 выделены поддержка семьи, комфортная и безопасная среда для жизни, реализация потенциала каждого человека, экологическое благополучие, технологическое лидерство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы. В основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей (указ № 809) говорится, что к ним относится жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России.
В вопросе формирования «российской мечты» необходимо обоюдное движение, пояснил «Ведомостям» Ермолаев. «С одной стороны, есть запрос у молодежи. Она его декларирует, она его показывает. С другой стороны, естественно, он подхватывается органами власти и, конечно же, каким-то образом обобщается и показывается», – заявил он. В контексте стратегической работы в этом направлении Ермолаев упомянул указы № 309 и № 809 президента (о национальных целях развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., а также о традиционных духовно-нравственных ценностях).
«Российская мечта» выглядит как «простая и не очень оригинальная калька с западного понятия», считает социолог Денис Волков. Ее появление отражает целенаправленную работу государства с молодежью – она вызвана обеспокоенностью по поводу того, что молодые люди в России «сильно вестернизированы», говорит эксперт. Кроме того, это беспокоит власть в контексте конфликта с Западом. «В условиях, когда сам Запад от нас отгораживается, это до какой-то степени может сработать», – подытожил Волков.