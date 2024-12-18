70% россиян назвали уходящий год скорее трудным для России

70% россиян назвали уходящий год скорее трудным для России40% опрошенных ВЦИОМом думают, что 2025 год будет тяжелым для страны
Большинство россиян считают, что уходящий 2024 год был скорее трудным и очень тяжелым для России (70%), при этом 23% респондентов назвали его в целом хорошим. Остальные затруднились ответить. Такие мнения респонденты озвучили во время исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Специалисты центра поинтересовались, каким был прошедший год для России в целом. Исследование проводилось с помощью телефонного опроса. В нем приняли участие 1600 человек из 80 регионов страны, погрешность измерения не превышает 2,5%.
В течение последних 20 лет доминируют негативные оценки, отметил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров во время презентации исследования на пресс-конференции. Он также обратил внимание, что положительное мнение преобладало только в двух случаях – в 2006 и 2007 гг. Тогда россияне считали, что уходящий год в целом был удачным (53% и 64% опрошенных соответственно).
Что волновало россиян в 2024 году
В 2024 г. социологи, в частности, фиксировали рост тревоги среди россиян на фоне таких событий, как теракт в «Крокус сити холле» и удар «Орешником» по Украине. Так, в марте 34% участников опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) назвали теракт в «Крокусе» самым запоминающимся событием. Испытание новейшей ракеты средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» стало одним из наиболее значимых событий недели – таковым его сочти 16% респондентов. Этот опрос ФОМа проводился 22–24 ноября.
По мнению Федорова, в рассматриваемом вопросе имеет значение дельта между позитивными и негативными оценками. В 2023 г. их соотношение тоже было близко к показателям 2024 г. – 66% опрошенных дали скорее негативную оценку, а 26% скорее позитивную. За последнюю пятилетку самым тяжелым был 2020 г., год пандемии и коронавируса. Тогда 88% заявили, что год был скорее плохим, и только 8% назвали его в целом хорошим. «Сегодня мы видим, что негатив преобладает, но соотношение гораздо более удачное», – отметил Федоров.
Вместе с этим в личных итогах года россиян преобладает положительная оценка. ВЦИОМ поинтересовался, каким был 2024 г. для россиян и их семей. Согласно данным центра, каждый второй опрошенный (53%) назвал уходящий год в целом хорошим. Для 43% россиян он оказался скорее трудным. В течение последних трех лет у россиян доминирует скорее позитивная оценка, подчеркнул Федоров. По приведенным данным, в 2022 г. показатель был на уровне 52%, в 2023 г. – на уровне 57%. Скорее негативная оценка в 2022 г. была на уровне 45%, а в 2023 г. – 41%.
В ответ на вопрос об ожиданиях от будущего года для себя и для своей семьи большинство опрошенных заявили, что 2025 г. будет весьма удачным и в целом хорошим (68%). Скорее негативного прогноза придерживаются 25% респондентов. Вместе с тем Федоров отметил, что с начала 2000-х гг. не было ни одного случая, когда в личных ожиданиях доминировали негативные оценки.
Об ожиданиях от будущего года для России в целом 55% высказались скорее положительно – они считают, что год будет весьма удачным. При этом 40% думают, что 2025 г. будет трудным. По словам Федорова, показатель высокий, но дельта наблюдается в пользу позитивных ожиданий.