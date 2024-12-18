70% россиян назвали уходящий год скорее трудным для России

Вместе с этим в личных итогах года россиян преобладает положительная оценка. ВЦИОМ поинтересовался, каким был 2024 г. для россиян и их семей. Согласно данным центра, каждый второй опрошенный (53%) назвал уходящий год в целом хорошим. Для 43% россиян он оказался скорее трудным. В течение последних трех лет у россиян доминирует скорее позитивная оценка, подчеркнул Федоров. По приведенным данным, в 2022 г. показатель был на уровне 52%, в 2023 г. – на уровне 57%. Скорее негативная оценка в 2022 г. была на уровне 45%, а в 2023 г. – 41%.