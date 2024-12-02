Удар «Орешником» перебил в повестке разрешение бить по России западными ракетами

Удар «Орешником» перебил в повестке разрешение бить по России западными ракетамиУровень тревожности на фоне этих новостей вырос, говорят данные ФОМа
Испытание новейшей ракеты средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» 21 ноября стало одним из наиболее значимых событий недели, заинтересовавших россиян, – таковым его сочли 16% опрошенных, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). В нем 22–24 ноября приняли участие 1500 респондентов из 53 регионов. Еще 4% таковым назвали обстрелы российских территорий, в том числе дальнобойным оружием.
Вопросы, так или иначе касающиеся спецоперации, по-прежнему остаются в топе событий, которые волнуют россиян. Суммарно 40% опрошенных назвали это темой, за которой они следят в средствах массовой информации, 20% из них интересуются в целом военной повесткой и успехами российской армии. К повестке спецоперации социологи отнесли удар по «Южмашу» и удары по РФ дальнобойными ракетами. И только 1% опрошенных назвал событием недели боевые действия в Курской области.
При этом разрешение Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории заинтересовало 6% опрошенных. Этот вопрос ФОМ вынес за скобки повестки спецоперации.
Также россиян волновала напряженная международная обстановка и угроза ядерной войны (1% назвал это событием недели), работа органов власти (1%), которая включила в себя, в частности, работу ЦБ. Кроме того, среди событий недели значится рост цен и тарифов (1%) и избрание Дональда Трампа президентом США (3%).
Когда тревожились в последний раз?
Последний раз аналогичные показатели уровня тревожности ФОМ фиксировал 29 сентября – тогда он достиг 46%, но после поступательно снижался, не превышая этих параметров вплоть до конца ноября. Тогда наиболее обсуждаемым событием было изменение ядерной доктрины России.
17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники.
Уже 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия успешно провела испытания новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник». Мишенью стал завод «Южмаш» в Днепре (до 2016 г. – Днепропетровск). Путин назвал удар ответом на разрешение стран Запада бить своими дальнобойными системами вглубь России и атаки по объектам в Курской и Брянской областях.
По данным ФОМа, на фоне таких новостей уровень тревожности россиян вырос с 38 до 45%. Уровень спокойствия, соответственно, снизился с 55 до 48%.
Наиболее сильное влияние на рост уровня тревоги среди россиян оказывает общая эскалация конфликта, сказал «Ведомостям» главный аналитик ФОМа Григорий Кертман. Также на этот показатель может влиять изменение валютного курса, добавил он. Если дополнительных раздражителей в ближайшее время не возникнет, то граждане привыкнут и уровень беспокойства стабилизируется, пояснил Кертман.
Всплеск обеспокоенности однозначно связан с эскалацией в зоне спецоперации, и при этом дело не в испытании «Орешника», а в разрешении Запада Украине бить дальнобойным оружием по российским территориям, сказал «Ведомостям» генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Именно с этим связаны понятные страхи и опасения, добавил он.
Эффект оказывает совокупность факторов, согласен с коллегами социолог Денис Волков: «Есть ощущение общей эскалации». Рост уровня тревоги – это типичная реакция людей на события, которые могут нести угрозу жизни, говорит социальный психолог Алексей Рощин. При этом, отмечает Волков, эффект от этих событий «довольно скромный», потому что большинство россиян воспринимает эти новости отстраненно, на их повседневную жизнь они мало влияют.