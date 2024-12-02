Удар «Орешником» перебил в повестке разрешение бить по России западными ракетами

Вопросы, так или иначе касающиеся спецоперации, по-прежнему остаются в топе событий, которые волнуют россиян. Суммарно 40% опрошенных назвали это темой, за которой они следят в средствах массовой информации, 20% из них интересуются в целом военной повесткой и успехами российской армии. К повестке спецоперации социологи отнесли удар по «Южмашу» и удары по РФ дальнобойными ракетами. И только 1% опрошенных назвал событием недели боевые действия в Курской области.