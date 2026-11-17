Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью возобновили
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено после атаки ВСУ. Об этом сообщил Росжелдор в своем Telegram-канале.
Все поезда «Таврия», которые ранее задерживались из-за ограничений движения, прибыли на станцию Керчь. Через мост проследовали поезда № 8 из Санкт-Петербурга и № 28 из Москвы, а также пригородные составы № 6204 и 6206 по маршруту Тамань – Керчь и № 6205 в обратном направлении.
По расписанию 17 ноября планируется движение пригородных поездов № 6809 из Керчи в Анапу и № 6812 в обратном направлении. Также должны отправиться поезда № 7 из Керчи в Санкт-Петербург и № 91 и 27 из Керчи в Москву. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи курсируют по расписанию.
17 ноября компания «Гранд сервис экспресс» также заявляла об открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Первый поезд «Таврия» № 92/91 Москва – Керчь отправился со станции Тамань в 13:04 мск.
Движение по железной дороге Крымского моста было остановлено после удара украинских сил минувшей ночью. В результате были повреждены конструкции объекта. Следственный комитет (СК) России признал атаку на Крымский мост терактом, возбуждено уголовное дело.