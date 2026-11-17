По расписанию 17 ноября планируется движение пригородных поездов № 6809 из Керчи в Анапу и № 6812 в обратном направлении. Также должны отправиться поезда № 7 из Керчи в Санкт-Петербург и № 91 и 27 из Керчи в Москву. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи курсируют по расписанию.