Банки передадут данные в систему учета платежных карт до сентября 2027 года
Банки должны передать данные о действующих картах в единую систему учета платежных карт (ЕСУПК) до 1 сентября 2027 г. Об этом сообщили в Банке России.
В системе окажутся сведения обо всех действующих картах – номер, вид и ИНН клиента.
Банки перед выдачей новой карты клиенту должны будут уточнять, сколькими он уже владеет. В случае наличия более 20 банковских карт клиенту в выдаче новой будет отказано. Если до сентября 2027 г. количество карт у клиента будет превышать 20, то они все равно продолжат действовать.
Инициатива об ограничении количества карт была предложена в целях борьбы с дропперством – участием в мошеннических схемах, при котором человек (дроппер) предоставляет свои банковские счета для транзита или обналичивания денег, добытых преступным путем.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в марте говорила, что ЦБ изначально планировал установить меньший лимит. Его увеличение связано с особенностями использования банковских карт, в том числе в семьях с детьми. По ее словам, обсуждались ситуации с детскими картами и другими случаями, когда на одного клиента может приходиться несколько платежных инструментов. Регулятор при этом не исключал возможных изменений для карт, которые обладают низким потенциалом использования в схемах дропперства.