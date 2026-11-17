Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в марте говорила, что ЦБ изначально планировал установить меньший лимит. Его увеличение связано с особенностями использования банковских карт, в том числе в семьях с детьми. По ее словам, обсуждались ситуации с детскими картами и другими случаями, когда на одного клиента может приходиться несколько платежных инструментов. Регулятор при этом не исключал возможных изменений для карт, которые обладают низким потенциалом использования в схемах дропперства.