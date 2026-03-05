ЦБ планирует поэтапно вводить ограничения на количество банковских карт
Ограничения на число банковских карт у одного клиента в одном банке планируется ввести с сентября 2026 г., а лимит на общее количество карт – спустя год после запуска единой системы их учета. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с участниками Ассоциации банков России.
«Для того чтобы эта система ограничений карт для дропперов была эффективной, нам предстоит создать единую систему учета платежных карт, которой пока нет и к которой подключатся все банки», – сказала глава ЦБ.
Председатель Банка России отметила, что суммарно во всех банках человек должен будет иметь не больше 20 карт. «Мне кажется, это достаточно много, но мы прислушались к вашим замечаниям. Мы изначально предлагали, чтобы в одном банке это было пять карт, сейчас мы считаем, что может быть 10 карт».
Набиуллина добавила, что увеличение лимита связано с особенностями использования банковских карт, в том числе в семьях с детьми. По ее словам, обсуждались ситуации с детскими картами и другими случаями, когда на одного клиента может приходиться несколько платежных инструментов. При этом регулятор не исключает возможных изменений для карт, которые обладают низким потенциалом использования в схемах дропперства.
В ходе выступления на форуме «Кибербезопасность в финансах» 18 февраля председатель правления ВТБ Андрей Костин охарактеризовал новый лимит как чрезмерно мягкий, так как «честным людям столько не нужно». Директор департамента розничных продуктов «Абсолют банка» Виталий Костюкевич называл ограничение до 5 карт оптимальным.
По данным Росстата, к концу первого полугодия 2025 г. на каждого россиянина приходилось 3,6 платежных карты (3,2 дебетовых, 0,4 кредитных). Это вдвое больше, чем в начале 2022 г. (2,3 карты: 2 дебетовые, 0,3 кредитных).