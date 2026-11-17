«Наибольшее число потерпевших гражданских лиц было отмечено в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Волгоградской, Самарской, Смоленской областях и Республике Татарстан», – сказал он (цитата по ТАСС).