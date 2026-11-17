Мирошник: 64 мирных жителя погибли за неделю от ударов ВСУ
За прошедшую неделю в результате ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 64 мирных жителя России, в том числе один ребенок. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Пострадало 240 человек, отметил Мирошник. В числе их пятеро несовершеннолетних.
«Наибольшее число потерпевших гражданских лиц было отмечено в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Волгоградской, Самарской, Смоленской областях и Республике Татарстан», – сказал он (цитата по ТАСС).
16 ноября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что пять человек погибли и еще пять получили ранения в результате атак ВСУ на ЛНР за прошедшие сутки.