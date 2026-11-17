Технологии сближенияЧто будет способствовать развитию сотрудничества России и Африки
Дискуссии, которые шли в ходе проведения в Москве Третьего саммита «Россия – Африка» отразили рост интереса сторон к развитию сотрудничества между РФ и странами африканского континента в сфере, которая будет в решающей мере определять «ранжир» государств в предстоящие десятилетия. Речь идет о передовых технологиях, революционным образом меняющих экономические, экологические, социальные условия жизни людей.
Немало делается уже сегодня. Так, в апреле 2026 г. «Роскосмос» и Африканское космическое агентство подписали Меморандум о взаимопонимании в космической сфере. Планируется начать осуществлять запуски совместных космических аппаратов с космодромов Байконур и Восточный, будут проводиться фундаментальные исследования в области спутниковых технологий, космической техники, наземной инфраструктуры, разрабатываются совместные программы подготовки кадров высшей квалификации для африканских стран. Госкорпорация также предложила развивать дистанционное зондирование Земли, спутниковую связь, навигацию с использованием системы ГЛОНАСС. Россия готова сотрудничать с Африкой в мониторинге космического пространства, привлекая астрономические обсерватории континента. «Роскосмос» запланировал проведение совместных научных исследований на российском сегменте МКС, а в перспективе - на Российской орбитальной станции. Предусмотрена возможность подготовки кандидатов в космонавты, представляющих африканские страны.
Кроме того, Россия и Африка приступят к проведению совместных аналитических исследований, посвященных актуальным проблемам, направлениям и практическим механизмам сотрудничества. Стороны обязались оказывать содействие заинтересованным государствам Африки и региональным интеграционным объединениям по линии российских научных организаций в разработке программ, планов и «дорожных карт» их развития. Будут создаваться условия для участия представителей России и Африки в совместной проектной деятельности, научно-технологических выставках, конференциях, семинарах и других международных мероприятиях по вопросам науки и технологий.
Сейчас стороны уже начинают исполнять договоренности относительно развертывания практического сотрудничества по преодолению цифрового разрыва, технологического неравенства, укрепления суверенных возможностей в области ИИ и повышения технологической самостоятельности государств, в том числе путем обмена опытом, реализации совместных программ и содействия наращиванию потенциала.
Взаимовыгодное сотрудничества России и Африки в области информационно-коммуникационных технологий, включая искусственный интеллект, налаживается с учетом российской Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г., Стратегии цифровой трансформации Африки и Континентальной стратегии искусственного интеллекта.
По мнению почетного профессора МГУ, доктора физико-математических наук Игоря Яминского, уникальные достижения российской науки и техники способны уже сегодня принести значительную пользу странам Ближневосточного региона и Африки и способствовать развитию взаимовыгодного партнерства.
Российские технологии имеют возможности и наработки в сфере финансовых технологий. Российская финансовая сфера активно внедряет современные технологические решения. Цифровые банковские сервисы позволяют мгновенно осуществлять переводы и управлять финансами через мобильные устройства. Роботы-советники обеспечивают автоматическое управление инвестициями, повышая доступность финансовых инструментов для широкого круга пользователей. Биометрическая аутентификация обеспечивает высокую степень безопасности банковских операций.Такие платформы, как Сбербанк, демонстрируют устойчивый рост прибыли (порядка 8% год), демонстрируя эффективность цифровых решений.
Стремительно развивается российский рынок искусственного интеллекта. Уникальная особенность отечественных разработок заключается в сохранении национальной идентичности и культурного наследия, что важно для сохранения традиций и ценностей наших народов.
Российская медицина также успешно применяет высокие технологии, и ей есть что предложить своим зарубежным, в частности африканским, партнерам.
Совместная рабочая группа НИУ ВШЭ и Центра перспективных технологий разработала концепцию «вхождения» российских технологических структур на рынок стран Персидского залива, прежде всего КСА.
Российская наука достигла значительных успехов в разработке оборудования мирового уровня. Создание уникальных сканирующих зондовых микроскопов (FemtoScan) открывает широкие возможности для исследований в медицине, биологии и материаловедении. Локальное анодное окисление графита и масштабирование рисунков на уровне нанометров открывают путь к новым материалам и технологиям будущего.
Таким образом, уже сегодня Россия готова предложить довольно широкий спектр инновационных решений, проверенных временем.