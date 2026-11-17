Немало делается уже сегодня. Так, в апреле 2026 г. «Роскосмос» и Африканское космическое агентство подписали Меморандум о взаимопонимании в космической сфере. Планируется начать осуществлять запуски совместных космических аппаратов с космодромов Байконур и Восточный, будут проводиться фундаментальные исследования в области спутниковых технологий, космической техники, наземной инфраструктуры, разрабатываются совместные программы подготовки кадров высшей квалификации для африканских стран. Госкорпорация также предложила развивать дистанционное зондирование Земли, спутниковую связь, навигацию с использованием системы ГЛОНАСС. Россия готова сотрудничать с Африкой в мониторинге космического пространства, привлекая астрономические обсерватории континента. «Роскосмос» запланировал проведение совместных научных исследований на российском сегменте МКС, а в перспективе - на Российской орбитальной станции. Предусмотрена возможность подготовки кандидатов в космонавты, представляющих африканские страны.