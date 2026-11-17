МВД объявило в розыск журналистку Катерину Гордееву
МВД России объявило в розыск журналистку Катерину Гордееву
7 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Гордеевой по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). По версии следствия, журналистка опубликовала в своем Telegram-канале недостоверные сведения о действиях российских военных в отношении мирного населения Украины.
В СК заявляли, что выводы о недостоверности информации основаны на результатах психолого-лингвистических исследований. Тогда же ведомство сообщило о рассмотрении вопроса об объявлении Гордеевой в международный розыск.
18 марта Басманный районный суд Москвы оштрафовал журналистку на 120 000 руб. по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в интернете). Минюст включил Гордееву в реестр иностранных агентов 2 сентября 2022 г.