СК возбудил дело против журналистки Гордеевой за публикации в Telegram
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналистки Катерины Гордеевой
Гордееву подозревают в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (дискредитация Вооруженных сил России). В СК заявили, что размещенные в ее публичном канале материалы, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, содержат недостоверные сведения о действиях российских военных в отношении украинского мирного населения.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
18 марта Басманный райсуд Москвы оштрафовал Гордееву на 120 000 руб. за пропаганду ЛГБТ
2 сентября 2022 г. Минюст внес журналистку в реестр иностранных агентов.