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СК возбудил дело против журналистки Гордеевой за публикации в Telegram

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналистки Катерины Гордеевой (считается в России иноагентом) за публикации в Telegram. Об этом сообщили в ведомстве.

Гордееву подозревают в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (дискредитация Вооруженных сил России). В СК заявили, что размещенные в ее публичном канале материалы, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, содержат недостоверные сведения о действиях российских военных в отношении украинского мирного населения.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

18 марта Басманный райсуд Москвы оштрафовал Гордееву на 120 000 руб. за пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в интернете. Ее признали виновной по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ.

2 сентября 2022 г. Минюст внес журналистку в реестр иностранных агентов.

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