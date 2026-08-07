СК возбудил дело против журналистки Гордеевой за публикации в Telegram

Гордееву подозревают в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (дискредитация Вооруженных сил России). В СК заявили, что размещенные в ее публичном канале материалы, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, содержат недостоверные сведения о действиях российских военных в отношении украинского мирного населения.