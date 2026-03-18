Главная / Общество /

Суд в Москве оштрафовал журналистку Гордееву за пропаганду ЛГБТ

Басманный райсуд Москвы оштрафовал журналистку Катерину Гордееву (считается в России иноагентом) за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)) в интернете. Об этом говорится в сообщении Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Гордееву признали виновной по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Сумма штрафа составила 120 000 руб.

11 февраля в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что суд оштрафовал онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и «Иви» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и отказа от деторождения (ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) – организация признана экстремистской и запрещена в РФ)). Компаниям были назначены штрафы в размере 3,5 млн руб. и 3 млн руб. соответственно по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ.

