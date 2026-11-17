16 ноября Даванков заявлял, что нельзя допустить блокировку Steam на территории России. Заявление прозвучало на фоне сообщений некоторых СМИ о планах ограничить доступ к платформе в стране. По словам Даванкова, для многих россиян платформа стала важнее любых соцсетей, а запрет на доступ к Steam можно сравнить с блокировкой банка со всеми вкладами. В тот же день RT со ссылкой на представителей Роскомнадзора писал, что ведомство не собирается блокировать игровой магазин Steam в России: игровой сервис устранил нарушения и удалил со страницы игры Desert Stalker материалы с пропагандой ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .