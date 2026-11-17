Даванков предложил включить Steam в белые списки
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») во время выступления от фракции на пленарном заседании предложил включить игровую платформу Steam в белые списки. Его слова передает ТАСС.
Даванков считает, что опасения людей можно понять, поэтому в обозримом будущем платформу стоит включить в белые списки, чтобы делом доказать, что к ней нет вопросов.
16 ноября Даванков заявлял, что нельзя допустить блокировку Steam на территории России. Заявление прозвучало на фоне сообщений некоторых СМИ о планах ограничить доступ к платформе в стране. По словам Даванкова, для многих россиян платформа стала важнее любых соцсетей, а запрет на доступ к Steam можно сравнить с блокировкой банка со всеми вкладами. В тот же день RT со ссылкой на представителей Роскомнадзора писал, что ведомство не собирается блокировать игровой магазин Steam в России: игровой сервис устранил нарушения и удалил со страницы игры Desert Stalker материалы с пропагандой ЛГБТ