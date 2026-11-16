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Даванков: блокировка Steam сравнима с блокировкой банка со вкладами

Сергей Пахомов

Нельзя допустить блокировку игрового магазина Steam в России, сообщил вице-спикер Госдумы («Новые люди») Владислав Даванков в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал публикации в СМИ, согласно которым сервис хотят заблокировать на территории РФ. По его словам, для многих россиян платформа стала важнее любых соцсетей, а запрет на доступ к Steam можно сравнить с блокировкой банка со всеми вкладами.

«У миллионов россиян там библиотеки игр, которые они собирали годами и в которые вложили десятки, а то и сотни тысяч рублей. А предметы в инвентарях у кого-то стоят миллионы», – написал Даванков.

Вице-спикер подчеркнул, что, по данным СМИ, претензии к сервису связаны с пополнением россиянами аккаунтов через Казахстан. По его мнению, ответственность за это не лежит ни на платформе, ни на игроках. Также Даванков подчеркнул, что «Новые люди» требуют «оставить Steam в покое». Он заявил, что поднимет этот вопрос на заседании Госдумы 17 ноября.

2 июня Роскомнадзор опроверг блокировку Steam в России. За день до этого пользователи пожаловались на сбои в работе игровой платформы. 8 апреля первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что не ожидает блокировки Steam в РФ.

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