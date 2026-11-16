Даванков: блокировка Steam сравнима с блокировкой банка со вкладами

Вице-спикер подчеркнул, что, по данным СМИ, претензии к сервису связаны с пополнением россиянами аккаунтов через Казахстан. По его мнению, ответственность за это не лежит ни на платформе, ни на игроках. Также Даванков подчеркнул, что «Новые люди» требуют «оставить Steam в покое». Он заявил, что поднимет этот вопрос на заседании Госдумы 17 ноября.