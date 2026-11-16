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Депардье признал вину по делу о сексуальном насилии

Инна Шульгина
Ведомости
Ведомости

Французский актер Жерар Депардье отозвал свою апелляцию на приговор за сексуальное насилие над двумя женщинами. Таким образом, его 18-месячный условный срок стал окончательным, пишет La Monde.

Депардье сообщил об этом решении в заявлении под названием «Я слышу», в котором он признал вину.

«Правосудие высказалось. Меня признали виновным. Я принимаю это и беру на себя ответственность за этот приговор», – заявил Депардье.

Актер также извинился перед теми, кто «мог пострадать в результате».

В мае 2025 г. суд во Франции приговорил Депардье к 18 месяцам лишения свободы условно. Актера признали виновным в насилии в отношении двух женщин. По данным правоохранителей, один факт был отмечен в 2014 г. на съемках фильма Жан-Пьера Мокки «Маг и сиамцы», второй – в 2021 г. на съемках фильма Жана Беккера «Зеленые ставни». При вынесении решения суд принял во внимание возраст и состояние здоровья актера.

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