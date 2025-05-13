Чем известен Жерар Депардье

Жерар Депардье оказался в числе состоятельных французов, покинувших страну в связи с планами властей ввести с 2013 г. налог в 75% на доходы более 1 млн евро в год (реформа в итоге была отменена). В 2012 г. актер купил дом на юге-западе Бельгии недалеко от границы с Францией, а в августе 2013 г. стал почетным гражданином страны. В январе 2013 г. Депардье получил российское гражданство. В феврале того же года ему было присвоено звание почетного гражданина Чеченской Республики. В честь этого события глава региона Рамзан Кадыров вручил актеру ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном. Также в том же году Депардье прописался в Саранске. В 2018 г. он получил новосибирскую прописку для запуска бизнеса, связанного с производством и поставкой продуктов питания.