Чем известен Жерар Депардье

Чем известен Жерар ДепардьеАктер приговорен во Франции к 18 месяцам условно по делу о домогательствах
Суд в Париже 13 мая признал французского актера Жерара Депардье виновным по делу о сексуальных домогательствах и приговорил его к 18 месяцам условного срока. Он также будет внесен в специальную базу данных лиц, совершивших преступления сексуального характера. Домогательства, как установил суд, произошли в 2021 г. в отношении двух женщинами на съемочной площадке фильма «Зеленые ставни». Сам Депардье вину не признал, а адвокат заявил о намерении обжаловать приговор.
По делу о домогательствах Депардье был задержан в апреле 2024 г., но после дачи показаний выпущен из-под стражи. Слушания, запланированные на октябрь, были позднее перенесены из-за состоянии здоровья актера. Разбирательство в суде началось в марте 2025 г. Обвинение запрашивало 18 месяцев лишения свободы условно и штраф в размере 20 000 евро. Всего свыше 20 женщин публично или в официальных жалобах обвинили Депардье в сексуальных домогательствах, но пока в суд поступило только одно дело. Некоторые другие дела были прекращены из-за отсутствия доказательств или истечения срока давности.
Жерар Ксавье Марсель Депардье родился 27 декабря 1948 г. в городке Шатору в центральной части Франции. Он рос в небогатой семье и был одним из шести детей. В 13 лет бросил школу и, как сам признавался в своей автобиографии, занялся преступной деятельностью, в частности, контрабандой сигарет и алкоголя на близлежащую американскую базу, угоном авто.
В 16 лет Депардье переехал в Париж, где посещал курсы актерского мастерства. В 1967 г. дебютировал в короткометражке Роже Ленара «Битник и пижон», а также сыграл в первой театральной постановке. Прорывом для актера стала одна из главных ролей в криминальной драме Бертрана Блие «Вальсирующие» 1974 г. Уже в 1981 г. он получил свою первую премию «Сезар» за роль в картине Франсуа Трюффо «Последнее метро». В 80-е он также снялся в популярных картинах «Папаши», «Полиция», «Беглецы» и др.
В 1991 г. Депардье был номинирован на «Оскар» за роль в фильме Жан-Поля Раппно «Сирано де Бержерак», за нее же он получил второго «Сезара». В том же году удостоился «Золотого глобуса» за роль в картине Питера Уира «Вид на жительство». В 1992 г. сыграл Христофора Колумба в фильме Ридли Скотта «1492: Завоевание рая», ставшем крупным кассовом провалом. Но в конце 90-х Депардье снялся в таких хитах как «Человек в железной маске» и «Астерикс и Обеликс против Цезаря», принесших ему известность у массового зрителя по всему миру.
Депардье женился еще в 1970 г. на Элизабет Гиньо, после 26 лет в браке они развелись. У пары родились сын Гийом и дочь Жюли, оба ставшие актерами. Гийом в 2008 г. в возрасте 37 лет скончался от пневмонии, которую подхватил в Румынии, где он находился на съемках фильма «Детство Икара». В 1992 г. модель Карин Силла родила от Жерара Депардье дочь Роксану.
Жерар Депардье оказался в числе состоятельных французов, покинувших страну в связи с планами властей ввести с 2013 г. налог в 75% на доходы более 1 млн евро в год (реформа в итоге была отменена). В 2012 г. актер купил дом на юге-западе Бельгии недалеко от границы с Францией, а в августе 2013 г. стал почетным гражданином страны. В январе 2013 г. Депардье получил российское гражданство. В феврале того же года ему было присвоено звание почетного гражданина Чеченской Республики. В честь этого события глава региона Рамзан Кадыров вручил актеру ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном. Также в том же году Депардье прописался в Саранске. В 2018 г. он получил новосибирскую прописку для запуска бизнеса, связанного с производством и поставкой продуктов питания.
В июле 2015 г. Депардье стал персоной нон грата на Украине. Ему на пять лет был запрещен въезд в страну. Позже актера внесли в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. В марте 2022 г. актер дал комментарий по поводу ситуации на Украине французскому агентству AFP. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал критические высказывания Депардье с непониманием политической повестки.
С февраля 2024 г. Депардье находится под следствием по обвинению в налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег. Как считают правоохранители, актер с 2013 г. ложно декларировал свое налоговое резидентство в Бельгии, чтобы избежать уплаты налогов во Франции.