Песков прокомментировал высказывание Депардье о ситуации вокруг Украины
Критические высказывания французского актера Жерара Депардье о ситуации на Украине связаны с непониманием политической повестки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит в силу того, что он не совсем погружен в политическую повестку дня. Он не понимает, что произошло на Украине в 2014 г., он не понимает, что такое Минские договоренности, он не понимает, что такое Донецк и Луганск», — подчеркнул представитель Кремля. Песков отметил, что, если Депардье захочет, ему все «расскажу и объяснят, чтобы он лучше понимал».
Накануне актер дал комментарий по поводу ситуации на Украине французскому агенству AFP. Он осудил военную операцию российских войск на территории страны и пообещал пожертвовать пострадавшим все доходы от трех выступлений в Париже, запланированных на этой неделе. «Россия и Украина всегда были братскими народами. Прекратите военные действия и сядьте за стол переговоров», — добавил Депардье.
Депардье получил российское гражданство в январе 2013 г. после соответствующего указа президента России Владимира Путина. В феврале того же года актер получил звание почётного гражданина Чеченской Республики из рук главы региона Рамзана Кадырова и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном. В июле 2015 г. Депардье стал персоной нон грата на Украине, и ему на 5 лет был запрещён въезд в страну. Позже он был внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.