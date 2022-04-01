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Общество

Песков прокомментировал высказывание Депардье о ситуации вокруг Украины

Ведомости

Критические высказывания французского актера Жерара Депардье о ситуации на Украине связаны с непониманием политической повестки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Я предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит в силу того, что он не совсем погружен в политическую повестку дня. Он не понимает, что произошло на Украине в 2014 г., он не понимает, что такое Минские договоренности, он не понимает, что такое Донецк и Луганск», — подчеркнул представитель Кремля. Песков отметил, что, если Депардье захочет, ему все «расскажу и объяснят, чтобы он лучше понимал». 

Накануне актер дал комментарий по поводу ситуации на Украине французскому агенству AFP. Он осудил военную операцию российских войск на территории страны и пообещал пожертвовать пострадавшим все доходы от трех выступлений в Париже, запланированных на этой неделе. «Россия и Украина всегда были братскими народами. Прекратите военные действия и сядьте за стол переговоров», — добавил Депардье. 

Депардье получил российское гражданство в январе 2013 г. после соответствующего указа президента России Владимира Путина. В феврале того же года актер получил звание почётного гражданина Чеченской Республики из рук главы региона Рамзана Кадырова и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном. В июле 2015 г. Депардье стал персоной нон грата на Украине, и ему на 5 лет был запрещён въезд в страну. Позже он был внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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