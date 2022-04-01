Песков прокомментировал высказывание Депардье о ситуации вокруг Украины

«Я предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит в силу того, что он не совсем погружен в политическую повестку дня. Он не понимает, что произошло на Украине в 2014 г., он не понимает, что такое Минские договоренности, он не понимает, что такое Донецк и Луганск», — подчеркнул представитель Кремля. Песков отметил, что, если Депардье захочет, ему все «расскажу и объяснят, чтобы он лучше понимал».