Песков: весенний призыв в армию не связан с операцией на Украине
Весенний призыв на военную службу не имеет отношения к военной операции на Украине, которую с 24 февраля проводит Россия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Что касается нового призыва, то мы с вами уже слышали заявление наших военных о том, что никоим образом это не может иметь какого-то отношения к военной спецоперации на Украине. Срочники туда не направляются, не призываются и к операции никак не привлекаются», — сообщил Песков. Он отметил, что вопрос участия военнослужащих срочной службы в зоне боевых действий находится на контроле в Генпрокуратуре по поручению президента Владимира Путина.
Накануне президент подписал указ о весеннем призыве граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву. С 1 апреля по 15 июля 2022 на военную службу планируется призвать 134 500 россиян — на 150 меньше, чем прошлой весной. Министр обороны Сергей Шойгу 29 марта поручил начать отправку первых новобранцев в части в третьей декаде мая.
9 марта в Минобороны признали присутствие срочников в частях Вооруженных сил РФ, участвующих в боевых действиях на Украине. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заверил, что практически всех таких солдат вывезли в Россию, при этом несколько срочников попали в плен.
До этого Путин и Минобороны отрицали, что в зоне военных действий находятся срочники. По словам президента, боевые задачи на Украине выполняют «только профессиональные военные». Путин поручил Главной военной прокуратуре выяснить, каким образом в спецоперации были задействованы непрофессиональные военные. Он также потребовал исключить подобные случаи впредь.