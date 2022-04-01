Песков: весенний призыв в армию не связан с операцией на Украине

«Что касается нового призыва, то мы с вами уже слышали заявление наших военных о том, что никоим образом это не может иметь какого-то отношения к военной спецоперации на Украине. Срочники туда не направляются, не призываются и к операции никак не привлекаются», — сообщил Песков. Он отметил, что вопрос участия военнослужащих срочной службы в зоне боевых действий находится на контроле в Генпрокуратуре по поручению президента Владимира Путина.