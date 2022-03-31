Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Министр обороны Сергей Шойгу 29 марта поручил начать отправку первых новобранцев в части в третьей декаде мая. Путин ранее обещал, что призывников и резервистов не будут отправлять на Украину, где с 24 февраля проводится военная операция. 9 марта Минобороны признало участие военнослужащих-срочников в боевых действиях и заявило, что выведет их из зоны боевых действий. Президент поручил военной прокуратуре разобраться, почему срочники были задействованы в спецоперации.