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Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом призыву на военную службу», — говорится в указе.

В соединения и воинские части Вооруженных сил будет направлено 134 500 российских граждан. Это меньше, чем было призвано весной 2021 г. — тогда были призваны граждане 134 650 человек, отправка новобранцев к месту прохождения службы началась с 15 апреля.

Министр обороны Сергей Шойгу 29 марта поручил начать отправку первых новобранцев в части в третьей декаде мая. Путин ранее обещал, что призывников и резервистов не будут отправлять на Украину, где с 24 февраля проводится военная операция. 9 марта Минобороны признало участие военнослужащих-срочников в боевых действиях и заявило, что выведет их из зоны боевых действий. Президент поручил военной прокуратуре разобраться, почему срочники были задействованы в спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных