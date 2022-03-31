Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом призыву на военную службу», — говорится в указе.
В соединения и воинские части Вооруженных сил будет направлено 134 500 российских граждан. Это меньше, чем было призвано весной 2021 г. — тогда были призваны граждане 134 650 человек, отправка новобранцев к месту прохождения службы началась с 15 апреля.
Министр обороны Сергей Шойгу 29 марта поручил начать отправку первых новобранцев в части в третьей декаде мая. Путин ранее обещал, что призывников и резервистов не будут отправлять на Украину, где с 24 февраля проводится военная операция. 9 марта Минобороны признало участие военнослужащих-срочников в боевых действиях и заявило, что выведет их из зоны боевых действий. Президент поручил военной прокуратуре разобраться, почему срочники были задействованы в спецоперации.