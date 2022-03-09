Путин поручил военной прокуратуре разобраться с присутствием срочников на Украине
По поручению президента России Владимира Путина в Главную военную прокуратуру были направлены материалы для правовой оценки фактов присутствия российских солдат-срочников в частях Вооруженных сил, которые участвуют в военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что до начала спецоперации на Украине Путин дал указание об исключении российских солдат-срочников «для выполнения любых задач на территории Украины».
«В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», — сообщил он.
Ранее сегодня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил об обнаружении нескольких фактов присутствия российских солдат-срочников в частях российских Вооруженных сил, которые участвуют в военной спецоперации на Украине. По его словам, ряд военнослужащих, в том числе солдаты-срочники, были захвачены в ходе нападения «диверсионной группы нацбатальона».
В настоящее время предпринимается ряд мер «по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», подчеркнул Конашенков.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как заявлял Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.