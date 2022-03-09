Минобороны России сообщило о захвате срочников на Украине
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил об обнаружении нескольких фактов присутствия российских солдат-срочников в частях российских Вооруженных сил, которые участвуют в военной спецоперации на Украине. По его словам, ряд военнослужащих, в том числе солдаты-срочники, были захвачены в ходе нападения «диверсионной группы нацбатальона».
«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России. Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены», — сказал он.
В настоящее время предпринимается ряд мер «по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», подчеркнул Конашенков.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.