Захарова заявила, что в задачи операции на Украине не входит свержение власти
Оккупация Украины, разрушение ее государственности и свержение действующей власти не входят в задачи спецоперации России в стране, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В ее (спецоперации. — ИФ) задачи не входят ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения», — заявила Захарова (цитата по «Интерфаксу»).
По ее словам, методы ведения боевых действий Киевом вызывают серьезную обеспокоенность: «Мы прекрасно понимаем, что за вооруженные силы Украины выступают экстремисты, еще недавно бывшие даже юридически оформленные в некие националистические военизированные батальоны».
Захарова отметила, что ВСУ использовали «фосфорные боеприпасы» и используют мирное население как «живой щит». Около 2 млн человек обратились с просьбой эвакуировать их в Россию, около 140 000 человек уде перешли на территорию страны, добавила она. В МИДе подчеркнули, что на практике договоренности с Киевом об эвакуации мирного населения часто не соблюдаются.
«Мы призываем украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей. И надеемся, что на следующих раундах переговоров будет сделан более существенный шаг вперед», — заявила Захарова.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.