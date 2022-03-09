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Захарова заявила, что в задачи операции на Украине не входит свержение власти

Ведомости

Оккупация Украины, разрушение ее государственности и свержение действующей власти не входят в задачи спецоперации России в стране, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В ее (спецоперации. — ИФ) задачи не входят ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения», — заявила Захарова (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, методы ведения боевых действий Киевом вызывают серьезную обеспокоенность: «Мы прекрасно понимаем, что за вооруженные силы Украины выступают экстремисты, еще недавно бывшие даже юридически оформленные в некие националистические военизированные батальоны».

Захарова отметила, что ВСУ использовали «фосфорные боеприпасы» и используют мирное население как «живой щит». Около 2 млн человек обратились с просьбой эвакуировать их в Россию, около 140 000 человек уде перешли на территорию страны, добавила она. В МИДе подчеркнули, что на практике договоренности с Киевом об эвакуации мирного населения часто не соблюдаются.

«Мы призываем украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей. И надеемся, что на следующих раундах переговоров будет сделан более существенный шаг вперед», — заявила Захарова.

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных