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Депардье приговорили к 18 месяцам условно по делу о домогательствах

Ведомости

Суд во Франции приговорил актера Жерара Депардье к 18 месяцам лишения свободы условно по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Актера признали виновным в насилии в отношении двух женщин. По данным правоохранителей, один факт был отмечен в 2014 г. на съемках фильма Жан-Пьера Мокки «Маг и сиамцы», второй – в 2021 г. на съемках фильма Жана Беккера «Зеленые ставни». Сам Депардье вину не признает.

При вынесении решения суд принял во внимание возраст 76-летнего актера и состояние его здоровья. Прокурор запрашивал для Депардье 18 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штраф в размере 20 000 евро.

29 апреля 2024 г. Депардье задержали для дачи показаний по обвинению в сексуальном насилии. В тот же день актера выпустили из-под стражи. Изначально судебные слушания запланировали на октябрь 2024 г., но их было решено перенести в связи с состоянием здоровья Депардье. Судебный процесс в Париже начался в марте 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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