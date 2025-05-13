Депардье приговорили к 18 месяцам условно по делу о домогательствах
Суд во Франции приговорил актера Жерара Депардье к 18 месяцам лишения свободы условно по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Актера признали виновным в насилии в отношении двух женщин. По данным правоохранителей, один факт был отмечен в 2014 г. на съемках фильма Жан-Пьера Мокки «Маг и сиамцы», второй – в 2021 г. на съемках фильма Жана Беккера «Зеленые ставни». Сам Депардье вину не признает.
При вынесении решения суд принял во внимание возраст 76-летнего актера и состояние его здоровья. Прокурор запрашивал для Депардье 18 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штраф в размере 20 000 евро.
29 апреля 2024 г. Депардье задержали для дачи показаний по обвинению в сексуальном насилии. В тот же день актера выпустили из-под стражи. Изначально судебные слушания запланировали на октябрь 2024 г., но их было решено перенести в связи с состоянием здоровья Депардье. Судебный процесс в Париже начался в марте 2025 г.