Депардье приговорили к 18 месяцам условно по делу о домогательствах

29 апреля 2024 г. Депардье задержали для дачи показаний по обвинению в сексуальном насилии. В тот же день актера выпустили из-под стражи. Изначально судебные слушания запланировали на октябрь 2024 г., но их было решено перенести в связи с состоянием здоровья Депардье. Судебный процесс в Париже начался в марте 2025 г.