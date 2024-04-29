Французского актера Депардье задержали по обвинению в сексуальном насилии

Актер обвиняется в насилии в отношении двух женщин. По данным правоохранителей, один факт был отмечен в 2014 г. на съемках фильма Жан-Пьера Мокки «Маг и сиамцы», второй – в 2021 г. на съемках фильма Жана Беккера «Зеленые ставни». Сам Депардье с обвинениями не согласен.