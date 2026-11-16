Чем известен Крымский мост

Чем известен Крымский мостИз-за атаки ВСУ на нем было приостановлено движение транспорта
В ночь на 16 ноября ВСУ ударили по Крымскому мосту. О характере повреждений и возможных пострадавших не сообщалось, но глава Крыма Сергей Аксенов заявил об ограничении проезда транспорта по объекту до середины дня. Ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме, отметили в Минтрансе. История моста – в справке «Ведомостей».
Планы соединить мостом Крым и Таманский полуостров вынашивались еще в Российской империи при Николае II, но они так и не были реализованы из-за Первой мировой и Гражданской войн. Уже во время Великой Отечественной, в 1944 г., советские инженеры в кратчайшие сроки построили через Керченский пролив временный железнодорожный мост, но всего через несколько месяцев его опоры были разрушены принесенными из Азовского моря льдами.
В 1950-е между Крымом и Кубанью появилось паромное сообщение, но его было недостаточно, поэтому власти продолжали прорабатывать идею строительства нового моста, а в 1991 г. его проектирование и строительство были даже внесены в Госплан, но из-за распада СССР все так и осталось на уровне намерений. В результате главный транспортный путь в Крым все это время проходил по суше через Перекопский перешеек.
К идее строительства моста через Керченский пролив вернулись уже после присоединения Крыма к России в марте 2014 г., когда украинские власти заблокировали транзит на полуостров через Перекоп. Президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу построить переходы сразу для автомобильного и железнодорожного транспорта. Экспертный совет выбрал вариант строительства моста в Тузлинском створе – южнее самого узкого участка пролива, где в 1944 г. был построен мост. Генеральным подрядчиком выступила компания «Стройгазмонтаж».
Основные работы стартовали в феврале 2016 г. и шли круглосуточно в три смены. Уже в апреле была готова первая опора, а летом началась сборка первых пролетов. Всего в строительстве приняли участие более 10 000 человек. Стоимость составила почти 228 млрд руб. В итоге мост был построен всего за два года с опережением графика на шесть месяцев.
В декабре 2017 г. в ходе интернет-голосования 64% участников в качестве названия выбрали вариант «Крымский мост».
Мост состоит из параллельно расположенных автомобильной (по две полосы в каждую сторону с пропускной способностью 40 000 автомобилей в сутки) и железнодорожной (по одной колее, до 47 пар поездов в сутки) трасс. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла и, пересекая Керченский пролив, выходит на крымский берег. Крымский мост стал самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов (19 км) и нередко называется самым длинным в Европе.
Торжественное открытие состоялось 15 мая 2018 г.: Владимир Путин за рулем «Камаза» возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали Крымский мост на прочность. Путь колонны от Краснодарского края до Керчи занял 16 минут. На следующий день было открыто движение автомобильного транспорта по мосту, а 1 октября того же года – грузового. Уже в 2018 г. по мосту проехали суммарно почти 3,2 млн машин. Движение автотранспорта по Крымскому мосту контролируется с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением, которая обеспечивает мониторинг дорожной обстановки, метеоусловий, аварийных ситуаций и др.
Работы по строительству железнодорожного моста при этом продолжились и закончились только в декабре 2019 г. 23 декабря Путин проехал из Керчи в Тамань на дизель-поезде, открыв железнодорожное движение по Крымскому мосту.
После начала спецоперации на Украине ВСУ несколько раз атаковали Крымский мост. Утром 8 октября 2022 г. на мосту был подорван грузовик, после чего загорелись цистерны с топливом в проезжавшем по ж/д нитке моста поезде. В результате обрушилось два автомобильных пролета моста, пять человек погибли, ущерб оценивался до 500 млн руб. Следствие пришло к заключению, что за атакой стояла Служба безопасности Украины (СБУ), организовавшая отправку начиненных взрывчаткой (эквивалент 10 т тротила) паллет из Одессы сначала в Болгарию, откуда они позже попали в Грузию, Армению и Россию.
Следующую крупную атаку на Крымский мост предприняли ВСУ ночью 17 июля 2023 г. Тогда два украинских надводных беспилотника атаковали опоры его автомобильной части , из-за чего один пролет разрушился, еще один получил повреждения. Погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь была ранена. Полностью восстановить движение удалось в октябре 2023 г.
3 июня 2025 г. СБУ заявила о подрыве подводных конструкций опор на уровне морского дна. В Москве официально подтвердили факт взрыва у Крымского моста, но подчеркнули, что серьезных повреждений не было.