Чем известен Крымский мост

После начала спецоперации на Украине ВСУ несколько раз атаковали Крымский мост. Утром 8 октября 2022 г. на мосту был подорван грузовик, после чего загорелись цистерны с топливом в проезжавшем по ж/д нитке моста поезде. В результате обрушилось два автомобильных пролета моста, пять человек погибли, ущерб оценивался до 500 млн руб. Следствие пришло к заключению, что за атакой стояла Служба безопасности Украины (СБУ), организовавшая отправку начиненных взрывчаткой (эквивалент 10 т тротила) паллет из Одессы сначала в Болгарию, откуда они позже попали в Грузию, Армению и Россию.